Ещё у 2 989 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 1 марта 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 364 266 человек. За последние сутки было выявлено 2 989 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 4 781 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 302 176 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 11 120, а за последние сутки десять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (31 376) и на Бору (14 495). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (935) и Спасском районе (856).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (2 066 человек), Санкт-Петербург (3 421 человек) и Московская область (1 175 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.