Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 марта 2022 года: У 3 103 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 1 марта 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 361 277 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 3 103 новых случая.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 297 395 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 4 803 человека.

К сожалению, за последние сутки восемнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 11 110 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 1 марта Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (31 372) и на Бору (14 423). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (930) и Спасском районе (851).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (2 584 человека), Санкт-Петербург (5 409 человек) и Московская область (1 625 человек).

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