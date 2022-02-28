Ещё у 3 103 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 28 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 361 277 человек. За последние сутки было выявлено 3 103 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 4 803 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 297 395 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 11 110, а за последние сутки восемнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (31 372) и на Бору (14 423). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (930) и Спасском районе (851).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (2 584 человека), Санкт-Петербург (5 409 человек) и Московская область (1 625 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.