Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 февраля 2022 года: Вход по QR-кодам отменили в нижегородских ТЦ, кинотеатрах и других общественных местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 2 703 жителя. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 355 079. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 4 382 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 288 055 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 20 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 11 074.

Также известно, что 366 человек госпитализировали.

Уже свыше 1,9 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,8 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 56,8%.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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