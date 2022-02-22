«Отправляла интимные фото и видео»: Жителя Нижнего Новгорода задержали за откровенную переписку с 14-летней родственницей

Девочка отправляла мужчине свои откровенные фото и видео. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Нижегородской области задержали 40-летнего мужчину, который вёл интимную переписку с 14-летней школьницей. Масла в огонь подливает тот факт, что девочка приходится ему родственницей. Недетские диалоги в телефоне семиклассницы случайно увидела её мать и обратилась в полицию, рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

40-летняя Татьяна живет в одном из поселков Воскресенского района. Женщина ведет не самый законопослушный образ жизни: за последние 15 лет у нее три судимости - за кражу, причинение тяжких телесных и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. По последней статье она привлекалась в 2019 году, и видимо, с тех пор решила исправиться. Татьяна стала больше внимания обращать на 14-летнюю дочь Катю*, и недавно начала замечать, что девочка всё время сидит в телефоне и с кем-то переписывается. Мать решила проверить смартфон своей дочери, и когда открыла переписку ВКонтакте – у неё едва не подкосились ноги. Оказалось, семиклассница уже две недели ведет отнюдь не детские разговоры со взрослым мужчиной, а собеседником является никто иной как 40-летний бывший муж её тети. Девочка отправляла мужчине свои интимные фото и видео по его просьбе, а он писал ей сообщения сексуального характера.

Неизвестно, сколько бы продлилась эта переписка и к чему бы она привела, но только мать, увидев её в телефоне своей 14-летней дочери, отправилась прямиком в полицию. На следующий день подозреваемого задержали.

- Мужчина проживает в Нижнем Новгороде, где работает логистом на одном из частных производств. Когда его доставили в отдел полиции, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия», подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник.

В отличие от матери девочки, мужчина ранее никогда не имел проблем с законом. Но теперь ему может грозить до трех лет тюрьмы.

Случаи, когда в интернете совершаются преступления в отношении детей, увы, не редкость. Так, недавно в Нижегородской области 10-летняя девочка познакомилась в сети с парнем, которому отправила свои откровенные фотографии, а он стал шантажировать её и требовать денег, в результате слил интимные снимки в интернет.

*имя изменено