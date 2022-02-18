«Шантажировал и требовал денег»: Интернет-знакомый слил в сеть обнаженные фото 10-летней школьницы из Нижегородской области

Вымогатель из интернета слил в сеть откровенные фото 10-летней нижегородки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области 10-летняя школьница оказалась в центре неприятного скандала. Она познакомилась в интернете с парнем, который выманил у нее обнаженные снимки, а потом стал шантажировать и слил откровенные фото в сеть. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

Эта история произошла в начале февраля в одном из поселков Володарского района. В полицию позвонил обескураженный глава местного самоуправления, который сообщил, что на электронную почту администрации поселка пришли фотографии и скриншоты частной переписки интимного характера. На снимках была девочка, проживающая в этом поселке. Аналогичное письмо «упало» и на почту школы, в которой она учится.

- Девочка вела в соцсети переписку с неким Александром – думала, что общается со сверстником. По собственной инициативе она отправила ему несколько своих фотографий, на одной из которых находилась в одних трусах. После этого виртуальный друг заявил, что она должна заплатить, если не хочет, чтобы он слил эти снимки в интернет и её знакомым. Сумму, правда, не озвучил, - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник.

Вероятно, пятиклассница не восприняла этих угроз всерьез и просто прекратила общаться с Александром. Однако он воплотил свои угрозы в жизнь и разослал фотографии и переписку по нескольким электронным ящикам. Сколько всего было адресов в этой рассылке, неизвестно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», и сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела еще и по статье «Незаконный оборот порнографических материалов».

- Полицейские изъяли скриншоты переписки и фотографии, а также телефон девочки, с которого она сидела в интернете. Уже установлено, что переписка велась с IP-адреса, который находится в штате Пенсильвания США, - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в силовом ведомстве.

Информация о происшествии направлена в Следственный комитет и прокуратуру.

Напомним, несколько лет назад суд приговорил 30-летнего жителя Дзержинска к обязательным работам за то, что тот выложил в сеть откровенные фотографии своей бывшей девушки.