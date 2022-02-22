Названа причина массового отравления детей на соревнованиях в Лукоянове. Фото: Олег УКЛАДОВ

Предполагаемым источником заражения детей норовирусом во время соревнований по футболу в Лукоянове оказался один из сотрудников пищеблока кафе. Напомним, 13 детей и 2 взрослых, посещавших соревнования, пожаловались на тошноту и другие признаки отравления. На момент обращения все они находились в гостинице. Троим детям потребовалась госпитализация, но один ребенок впоследствии был переведен на амбулаторное лечение.

- В ходе эпидемиологического расследования установлено, что пострадавшие обращались с жалобами на рвоту. По данным регионального Минздрава, у всех заболевших заболевание проходило в основном в легкой форме, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. - Результаты исследований материала от больных показали, что причиной заболевания стал норовирус. Предполагаемым источником инфекции явился носитель норовирусной инфекции из числа персонала пищеблока кафе. Вероятный путь передачи инфекции – пищевой.

Как выяснилось в ходе осмотра помещений гостиницы и пищеблока, там выявлены многочисленные санитарные нарушения.

- Там не соблюдалась поточность технологического процесса приготовления пищи, не в полном объеме функционировало кухонное оборудование, нарушались правила хранения готовых блюд, отсутствовали дезинфицирующие средства, не был пройден медицинский осмотр и другие, - рассказали в ведомстве. – Сейчас Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. К виновным в допущенных нарушениях должностным лицам будут применены меры административного воздействия. Само кафе в гостинице, где проживали спортсмены, сейчас не работает.