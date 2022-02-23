"Мы заглядывали смерти в лицо": Председатель ЗСНО Евгений Люлин рассказал о своей службе в армии

В День защитника Отечества принято рассказывать об известных людях, честно отдавших воинский долг Родине. Одним из них является один из самых узнаваемых политиков в Нижегородской области председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин. В преддверии 23 февраля он поделился воспоминаниями о своей службе в армии.

«Армия – это целая школа жизни!»

В мое время служить в армии было почетно. Мы поколение детей, чьи отцы и деды прошли войну, поэтому «откосить», как сейчас говорят, от службы даже в мыслях не было. Считалось, какой ты мужик, если не служил. В армию не шли только больные и хилые. Я был крепким деревенским парнем, и как только стукнуло 18 лет, меня призвали. Я мог служить на подводном флоте, даже частично прошел отбор. Но жизнь повернулась иначе, и я был направлен во внутренние войска, в подразделение пожарной охраны. Служить должен был в Москве. Помню, когда ехали туда на поезде, всю дорогу шутили с ребятами о том, что будем сдавать на пожарных и спать по 25 часов. Тогда мы не знали, что нас ждет…

Мы попали в очень жесткие условия. После обучения ежедневно нам приходилось тушить страшные пожары, постоянно заглядывая смерти в лицо. А это было мирное время 1975 - 1977 года. Помню, только начал служить, отправляют нас на объект: горит нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Мы выезжаем туда. Я совсем молодой. И эта жуткая картина. Огонь бушует, и непонятно, как бороться с этой стихией. Ты начинаешь просто почти на бессознательном уровне выполнять приказы руководства. И только потом понимаешь, что удалось справиться с этой бедой.

Пожар в гостинице «Россия»

За два года службы было много разных пожаров, но самый страшный – в гостинице «Россия». Я уже был опытным на тот момент, до дембеля мне оставалось буквально три месяца. И вот вечером 25 февраля 1977 года поступает вызов: «Россия» - самая большая гостиница, сильный пожар. Тогда московская служба «01» получила около 50 сообщений о ЧП. В гостинице загорелись одновременно 5-й, 11-й и 12-й этажи северного корпуса, огонь и дым распространялись по Северной башне. Более 250 посетителей ресторанов на 17-м и 22-м этажах оказались отрезанными от выхода. Когда мы приехали, то увидели страшную картину. Люди прыгали из окон, чтобы спастись. В общей сложности на месте происшествия работало около 1400 огнеборцев. Кто-то занимался тушением, кто-то спасением. Что такое спасение? Ты бежишь в огонь и ищешь живых. Бегаешь 20-30 минут в противогазе, больше нельзя, кислорода не хватает. Вот так я бегал, сколько удалось вынести людей, не знаю, не считал. Помню, вытащил девушку, думал, что живая, а она покончила с собой, чтобы избежать страшной смерти. Люди хотели спастись, но в итоге горели заживо. Некоторые вязали простыни, пытались с балкона слезть, но нервы не выдерживали - падали.

До этого происшествия я серьёзно думал связать свою жизнь с профессией огнеборца, хотел поступать в военное училище. Мне прочили хорошую карьеру, но после этого пожара я изменил свое решение. Характер не тот. Я понял, что не смогу каждый раз это переживать. В профессии пожарного надо быть чуть-чуть отстраненным, а я не такой, я вовлеченный человек. С каждой смертью ты как будто теряешь частичку себя. Уверен, что если бы остался, то недолго бы проработал. Хоть меня и уговаривали большие начальники, говоря, что я прирождённой пожарный и это мое. Обещали и жилье, и карьерный рост, но я не согласился.

Евгений Люлин в годы службы в армии.

Лучший друг – армейский друг

Несколько раз я мог не прийти из «боя». Один раз на тушении очередного пожара закончился кислород. Обычно перед этим всегда следует предупредительный сигнал. Я его услышал, но решил, что еще несколько минут поработаю и выйду. Но не успел -сознание потерял, как заснул. Но мне повезло, меня вытащил мой армейский друг Ваня Акульшин. Мы его еще звали Ванька Курский. Удивительный человек был. Он из очень глухой курской деревни. Он был настолько искренний, добрый и чистый, никого и ничего не боялся. Мы с ним сразу подружились. А за 2-3 месяца до дембеля он погиб. Все произошло по неосторожности. Он тушил очередной пожар. Зашел в квартиру, открытого возгорания нет. Но в старых домах в стенах бывают проемы, там-то огонь и распространяется. Его сначала не видно, но потом, когда он разгорается до определённой степени, происходит вспышка, и все заполняется пламенем. Вот он попал в такую ловушку. Это был 7 или 8 этаж. У соседнего окна стояла пожарная лестница. Чтобы переставить ее, нужно было время, а его не было. И он решил прыгнуть наискосок из другого окна на эту лестницу. Но не удержался и разбился. Первые седые волосы у меня появились в тот день, мне было 19 лет.

За несколько дней до дембеля

В армии я отслужил два года. Но служба просто так отпускать меня не хотела, 30 апреля я должен был демобилизоваться. Любой, кто служил, знает, что в этот период мечтаешь лишь об одном – быстрее оказаться дома. И тут приходит командир, говорит: «Вот твои документы, можешь ехать домой. Но у нас через пару дней турнир по футболу, а ты капитан команды. Можешь остаться, поиграть за своих?» Домой хочется невозможно, но вроде и ребят своих не оставишь. Два года все-таки плечом к плечу отслужили. Остался, конечно! Матч сыграли со счетом 3:1. Два гола забил я. Турнир шел неделю и как раз выпал на мой день рождения. Так, я отметил еще один свой праздник в кругу моих армейских друзей. И поехал домой 10 мая.

Пройдя армию, я точно могу сказать, что это важный этап в биографии каждого мужчины. Служба в Вооруженных Силах - хорошая школа жизни, пройдя которую молодой человек мужает, крепнет физически и духовно, учится работать в коллективе, принимать важные решения и нести за них ответственность. Да в конце концов, армия позволяет просто понять, на что ты действительно способен. Я часто вспоминаю этот период своей жизни. Он был очень ярким и переломным для меня. И если вы меня спросите, нужна ли современным молодым людям армия, ответ мой будет очевиден: «Конечно, да!»

23 февраля – день Защитника Отечества. Праздник касается не только тех, кто защищал или защищает рубежи нашей Родины. Но и кто мирным трудом добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь великой России, а также своим трудом и заботой оберегает семью: детей и родителей. Стоит на страже и их спокойствия.

А еще был случай…

Когда пришел в армию, сначала учили меня, а потом и я сам стал учить. При пожаре на объекте всегда есть семь человек, трое из них главные - первый номер, второй и командир отделения. Они занимаются тушением и спасением. Все остальные вспомогательные. Я на тот момент уже был командиром отделения. И вот мне дают вторым номером Вову Гатцина. А он забавный был, говорил на «О». Я его учу - он не понимает, опять повторяю - не понимает. Я его ругаю, говорю: «Неужели ты не понимаешь, что это нужно делать не так, бестолочь ты такая?». А он мне возьми да ответь: «Товарищ начальник, умных-то к умным, а мене к тОбе». Знал, что у меня с чувством юмора все в порядке, и что буду хохотать, поэтому и пользовался. Но я его все-таки научил, сделал первым номером. Через полгода приезжаю, он выбегает с орденом Красной звезды. Говорит: «Это и твоя звезда тоже». Вот такая история.