"Желаю мира, здоровья и благополучия": Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в День защитника Отечества Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Вместе с ним в памятном мероприятии участвовали председатель ЗСНО Евгений Люлин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

– День защитника Отечества – праздник, который будет оставаться актуальным всегда, пока существует Россия как независимое суверенное государство, – сказал губернатор. – В этом празднике соединилось много смыслов. Прежде всего, мы чествуем тех, кто выбрал защиту Родины своей профессией, охранял и охраняет покой сограждан. Неизменно вспоминаем в этот день предыдущие поколения, отстоявшие свободу и независимость России, да и само право на жизнь для нашего народа.

В церемонии участвовали также Юрий Шалабаев и Евгений Люлин. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Глеб Никитин обратил внимание и на огромный вклад горьковчан-нижегородцев в борьбу за свободу Родины.

– В каждой нижегородской семье трепетно хранят память о своих защитниках Отечества. Из миллионов таких личных историй сплетается большая история России. Мы гордимся нашими ветеранами, прошедшими невероятные испытания, для того чтобы мы – их дети и внуки – жили под мирным небом, – подчеркнул губернатор.

Он также добавил, что сильная и свободная Россия "немыслима без вооружённых сил" и без мощного научно-исследовательского и промышленного потенциала – они позволяют поддерживать боеготовность.

– Всем защитникам Отечества и всем нижегородцам я желаю мира, здоровья и благополучия. Пусть близкие и любящие вас люди всегда будут рядом! Добра, счастья и любви! – сказал Глеб Никитин.

В том числе участниками церемонии были дети из патриотического движения "Юнармия" и караульные поста №1 Нижегородского кремля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

По словам Евгения Люлина, Нижегородская область заслуженно именуется арсеналом Отчизны, одним из тех субъектов страны, где создаётся мощь российских вооружённых сил.

– Думаю, для всех, кто сегодня трудится в оборонной отрасли, День защитника Отечества должен считаться вторым профессиональным праздником, – добавил председатель Заксобрания. – В результате усилий наших учёных, работников предприятий ОПК постоянно развивается и совершенствуется боевая техника. Но вот понятия верности долгу, чести и армейского братства не меняются. На них держится слава нашей армии.

Евгений Люлин пожелал бодрости духа, богатырского здоровья, семейного благополучия, стабильности, мира и успехов в жизни всем – тем, кто проходит срочную службу, ветеранам войны, контрактникам, кадровым офицерам, всем тем, кто находится в запасе.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что 23 февраля – это особый праздник не только для России, но и для стран постсоветского пространства.

– В этот день в семьях, коллективах благодарят своих защитников, прежде всего, военных, ветеранов, сотрудников оборонных предприятий, за безопасность, за обороноспособность страны, – сказал глава Нижнего Новгорода.

Он также сообщил, что в этом году приволжская столица обменялась символами Победы с Санкт-Петербургом. По словам мэра, в годы Великой Отечественной войны наши города породнились.

Глеб Никитин отметил огромный вклад горьковчан-нижегородцев в борьбу за свободу Родины. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– Автоколонны из "полуторок" поставляли всё самое необходимое в Ленинград по Дороге жизни, а Горький и Горьковская область стали домом для 20 000 детей, эвакуированных из Ленинграда, – напомнил Юрий Шалабаев. – В память о том тяжёлом времени мы передали Музею артиллерии, инженерных войск и связи в Санкт-Петербурге капсулу с горстью нижегородской земли, а из Петербурга получили Боевое Знамя 422-го мотострелкового полка. Оно временно будет находиться в нашем парке Победы.

Отметим, дети из патриотического движения "Юнармия" и караульные поста №1 Нижегородского кремля в том числе приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню.

Ранее Евгений Люлин поделился своими воспоминаниями о службе в армии.