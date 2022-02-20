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Общество19 февраля 2022 22:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 февраля 2022 года: 58,7% составляет коллективный иммунитет региона

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 20 февраля
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 февраля 2022 года: 58,7% составляет коллективный иммунитет региона

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 февраля 2022 года: 58,7% составляет коллективный иммунитет региона

Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 3 572 жителя. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 331 769. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 3 376 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 255 507 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 47 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 940.

Также известно, что 343 человек госпитализировали.

Уже свыше 1,9 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,8 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 58,7%.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Фото: Яндекс

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