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Общество19 февраля 2022 7:24

Нижегородцы с антителами смогут получить QR-код с 21 февраля 2022 года

Он будет действовать полгода
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Жители Нижегородской области смогут получить QR-код на основании наличия антител с 21 февраля 2022 года. Такой код будет действовать в течение полугода, повторный его выпуск не предусматривается. Об этом сообщили в ГБУЗ НО "Городская больница № 28 Московского района города Нижнего Новгорода".

В медучреждении рассказали, какие факторы учитываются теперь для получения QR-кода: во-первых, это заболевание, перенесённое в течение последних 12 месяцев, во-вторых, вакцинация российской вакциной в течение последних 12 месяцев, и в-третьих, отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.

Кроме того, медики ответили на самые интересующие нижегородцев вопросы по получению QR-кода. Они подтвердили, что благодаря нововведениям код смогут получить те, кто переболел бессимптомно или неофициально, вакцинированные за границей зарубежной вакциной и получившие иммунитет, а также переболевшие более года назад, но сохранившие антитела.

Отмечено, что к уровню антител в организме требований не установлено – достаточно только их наличие. Анализ не антитела необходимо сдать в лицензированной лаборатории, которая сможет передать результат теста на госуслуги.

При получении одновременно положительных ПЦР-теста и теста на антитела человек получит сертификат переболевшего сроком на один год.