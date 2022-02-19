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Общество18 февраля 2022 22:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 февраля 2022 года: 7 270 детей переболели коронавирусом в регионе

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 19 февраля
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 февраля 2022 года: 7 270 детей переболели коронавирусом в регионе

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 февраля 2022 года: 7 270 детей переболели коронавирусом в регионе

Фото: Олег ЗОЛОТО

За сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 3 892 жителя. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 328 197. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 3 009 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 252 131 житель региона излечился от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 26 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 893.

Также известно, что 469 человек госпитализировали.

Уже свыше 1,8 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,8 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 61,5%.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Фото: Яндекс

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