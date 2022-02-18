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Общество18 февраля 2022 9:56

7 270 детей переболели коронавирусом в Нижегородской области

Тяжёлых случаев болезни среди них нет
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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По последним данным от 17 февраля 2022 года, 7 270 несовершеннолетних жителей Нижегородской области заболели коронавирусом от начала пандемии. Сведениями на этот счёт с "КП – Нижний Новгород" поделились в министерстве здравоохранения региона.

В том числе известно, что 124 ребёнка в данный момент находятся на стационарном лечении. Остальные лечатся амбулаторно. Важно отметить, что болезнь у детей проходит в лёгкой форме, тяжёлых случаев заболевания зарегистрировано не было, как пояснили в министерстве.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области выявлено 3 892 случая заражения коронавирусом. Коллективный иммунитет в регионе на сегодня, 18 февраля, составляет 61,5%.