Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 февраля 2022 года: У 4 251 нижегородца диагностировали коронавирус за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 01:00 18 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 324 305 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 4 251 новый случай.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 249 122 жителя Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 2 934 человека.

К сожалению, за последние сутки тридцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 10 867 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 18 февраля Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (29 929) и на Бору (13 033). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (645) и Перевозском районе (763).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (9 705 человек), Санкт-Петербург (16 595 человек) и Московская область (4 065 человек).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!