Двое парней ограбили автомат с мягкими игрушками в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержаны двое местных жителей, подозреваемых в грабеже мягких игрушек из игрового автомата. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Всё случилось на днях в супермаркете на улице Федосеенко в Сормовском районе. Действия налетчиков зафиксировала камера наблюдения, установленная в кассовой зоне магазина. На кадрах видно, как один из парней опрокидывает на пол автомат с мягкими игрушками, после чего вдвоем с подельником он возвращает аппарат на место. Затем злоумышленники достают из поврежденного автомата игрушки, складывают их в пакет и уходят.

На что рассчитывали незадачливые грабители, идя на «дело» среди белого дня на глазах у сотрудников и посетителей супермаркета, непонятно. Не удивительно, что очень быстро «плюшевых воришек» задержали.

- Подозреваемыми оказались двое ранее судимых нижегородцев 27 и 28 лет. Ущерб от их противоправных действий составил 4000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Один из них был заключен под стражу, другой находится под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Зачем молодым людям понадобилось столько мягких игрушек, неизвестно. Однако плюшевые зайчики и мишки были изъяты и вскоре вернутся законному владельцу.

Напомним, в конце прошлого года бывший сотрудник ограбил ломбард в Нижнем Новгороде, угрожая кассиру игрушечным пистолетом.