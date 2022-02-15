Воры взломали пивной магазин в Нижнем Новгороде

Кража произошла на улице Движенцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ни для кого не новость, что частенько по вечерам и ночам на лавочках у подъездов или под окнами многоэтажек любят собираться посидеть и отдохнуть шумные компании: то подростки решат обсудить свои любовные драмы, то алкоголики надумают побалагурить и выпить. Однако совсем недавно в ночь на 10 февраля шуму в одном из дворов Нижнего Новгорода попытались не наделать хитрые воришки, взломавшие не машину или квартиру, а … пивной магазин.

На кадрах с подъездной камеры «Умного домофона» видно, как двое неизвестных мужчин стоят у пивного магазина, располагающегося рядом с домом по улице Движенцев, и тревожно озираются вокруг. В какой-то момент у одного из них с головы спадает капюшон, и он в спешке натягивает его обратно, прячет лицо, смотря себе под ноги, как будто боится, что его кто-то увидит и запомнит.

В ночной темноте видно мало, но ясно одно – мужчины вовсе не ведут светскую или дружескую беседу, а пришли на дело и, прежде всего, занимаются кражей. Правда, что удалось стащить воришкам, пока остается неизвестным. Возможно, мужчины хотели нажиться и вытащить деньги из кассы, а, может, пришли за алкогольными напитками, чтобы опохмелиться.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде задержали двух грабителей, которые стащили из игрового автомата целую кучу плюшевых игрушек. Дело разворачивалось прямо на глазах у сотрудников и посетителей супермаркета на улице Федосеенко в Сормовском районе.

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