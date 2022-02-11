«Преследовал на машине до дома»: Стали известны подробности убийства в Нижегородской области, где мужчина застрелил бывшую супругу

9 февраля Нижегородскую область потрясло страшное убийство в Вачском районе. Фото: СОЦСЕТИ

Накануне Нижегородскую область потрясло жестокое убийство, произошедшее в Вачском районе: там 50-летний мужчина застрелил из обреза охотничьего ружья свою бывшую супругу. Всё произошло прямо во дворе жилого дома среди белого дня.

- Местный житель в ходе семейной ссоры выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову бывшей супруге. От полученного ранения она скончалась на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления на машине, однако вскоре был задержан полицейскими. Во время задержания он пытался свести счеты с жизнью, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Женщину застрелили во дворе жилого дома. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Убитой оказалась 46-летняя Марина Громова* - соцработник местного центра социального обслуживания пожилых и инвалидов. Марина жила в Новосёлках в двух километрах от Вачи. Старшая дочь уже взрослая и живет в другом городе, а младшей еще нет 18. С мужем Алексеем* Марина развелась, но отношения после развода у бывших супругов совсем не складывались, в том числе из-за алиментов, которые мужчина должен был платить младшей дочери.

Отношения между бывшими супругами после развода складывались плохо. Фото: СОЦСЕТИ

В тот день, 9 февраля, около 11 часов дня бывшие супруги встретились около местного продуктового супермаркета. Была ли эта встреча случайной или Алексей специально поджидал там Марину, неизвестно. Однако между ними вновь завязался конфликт, в процессе которого мужчина даже силой пытался вытащить из машины бывшую супругу, но ему это не удалось.

- При себе у него был обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра, из которого он дважды выстрелил в автомобиль «Шевровле», в котором находилась его бывшая супруга, - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник.

Её убили за два дня до 47-летия. Фото: СОЦСЕТИ

Пули прошли мимо, а Марина нажала на газ и поехала в сторону дома, пытаясь скрыться от Алексея. Однако он сел в свою «Ниву» и помчался за ней – душегуб преследовал её от магазина до самого дома.

Когда женщина подъехала к двухэтажке на улице Гагарина и вышла из машины, следом подъехал Алексей. Он достал обрез и выстрелил экс-супруге прямо в голову, не оставив ей никаких шансов.

Погибшая женщина была соцработником. Фото: СОЦСЕТИ

- После этого он сел в машину и направился в сторону рабочего поселка Вача, где на улице Советской его остановили сотрудники полиции. При выходе из машины мужчина попытался покончить с собой, но остался жив, - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник.

Пострадавший с ранением грудной клетки был доставлен в Вачскую ЦРБ, где ему провели операцию. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии на ИВЛ, его охраняют двое вооруженных сотрудников полиции.

Марина была убита за два дня до своего рождения: 11 февраля ей бы исполнилось 47 лет.

- Она после развода так похорошела, прямо расцвела и помолодела лет на 10! - рассказала "Комсомолке" знакомая семьи, пожелавшая остаться анонимной. - И девчонки (речь и дочерях - прим.) у неё красавицы. Очень жаль, такая молодая женщина, отзывчивая, приветливая была! Я не знаю, что должно было между ними произойти, чтобы решать проблемы вот таким способом.

Об Алексее известно, что ему 50 лет, он живет в Ваче и работает простым работягой здесь же, на местном заводе. Впрочем, с таким богатым криминальным прошлым, как у него, особой карьеры не построишь: мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью и угрозы убийством. Как уже установили следователи, оружием мужчина владел нелегально: никакого разрешения на обрез у него не было.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким погибшей женщины.

* имена героев изменены.