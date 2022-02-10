Нижегородец застрелил бывшую жену и попытался покончить с собой при задержании. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Вачском районе 50-летний мужчина подозревается в убийстве своей бывшей супруги. Он застрелил 46-летнюю женщину, а позднее попытался свести счеты с жизнью. Трагедия произошла днем 9 февраля в поселке Новоселки Вачского района, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

- Местный житель в ходе семейной ссоры выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову бывшей супруге. От полученного ранения она скончалась на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления на машине, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Далеко душегуб уйти не смог: правоохранители настигли его в Ваче. Они остановили его УАЗик, и, как передает телеграм-канал «Опер пишет…», при выходе из машины мужчина попытался свести счеты с жизнью. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи установили, что отношения между бывшими супругами были плохие, в том числе из-за алиментов, которые мужчина должен был выплачивать на несовершеннолетнего ребенка. Известно, что ранее он был судим за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью.

Напомним, на днях в Нижнем Новгороде 61-летний мужчина убил свою сожительницу и попытался свести счеты с жизнью.