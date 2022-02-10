«Режут глотки даже самым спокойным»: Догхантеры жестоко убивают бездомных собак в посёлке под Нижним Новгородом

Неизвестный открыл охоту на бездомных собак в поселке Мулино. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В нижегородском посёлке Мулино творится что-то ужасное: там объявились догхантеры, которые с особой жестокостью истребляют бездомных собак – перерезают им горло или попросту отстреливают. Окровавленные трупы убитых животных остаются лежать на улицах, пугая прохожих и детей.

Мулино – посёлок с населением 10 тысяч человек, расположенный в 75 километрах от Нижнего Новгорода. Известен тем, что здесь расположен крупнейший военный центр в регионе. О том, что здесь творится неладное, рассказала местная зоозащитница Алена Землянская.

- Режут глотки собакам, их безжалостно отстреливают, даже стерилизованных биркованых, не агрессивных, а самых доверчивых. Нам чего дальше ждать: с людьми тоже так скоро будут поступать?! Сегодня собака, а завтра – человек? – задается вопросами волонтер.

Собаку нашли с ранением грудной клетки. Фото: Алена Землянская

Самое интересное, что местные жители, с которыми нам довелось пообщаться, говорят, что каких-либо проблем бездомные собаки в поселке не создают. Стаями не бегают, на людей не бросаются.

- У нас чуть больше десятка бродячих собак на весь поселок. Агрессивных я не встречала, все собаки чипированные, случаев нападения вроде бы тоже не было, - рассказала «КП – Нижний Новгород» местная жительница Екатерина Кардаш-Кандыбина.

Недавно была убита палевая дворняга средних размеров – собаку нашли с кровавой дырой в грудной клетке, она лежала в снегу на территории поселка. К слову, собака была с биркой в ухе. Еще одну собаку порезали, но не убили: теперь пёс ходит по поселку с раненой шеей. Местные его подкармливают, но говорят, что он боится людей.

Эта собака ходит по поселку с порезанным горлом. Фото: Алена Землянская

- Эта собака в паре с другой каждый день сопровождала детей из школы, никогда агрессии дети не видели от них, даже булочку в столовой покупали специально для них - знали, что встретят. Даже если агрессивное животное, ну ей-богу, нельзя так по-зверски, есть же куча других способов! – говорит Екатерина.

Как нам рассказали в администрации Володарского района, отловом собак на территории муниципалитета занимается ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление Богородского муниципального округа». За весь 2021 год в поселке Мулино было отловлено 5 бездомных собак, которых осмотрели ветеринары, стерилизовали, привили от бешенства, поставили на учет (об этом свидетельствует бирка в ухе) и отпустили обратно. В этом году подобные мероприятия по отлову бродячих собак начнутся в Мулине с 14 февраля – таковы условия контракта.

Эту собаку нашли убитой на территории поселка. Фото: Алена Землянская

Что касается зверских убийств собак на территории поселка, то сейчас в этом деле разбирается полиция. Правоохранители устанавливают общее число убитых бездомных собак.

- Заявлений о подобных событиях в ОМВД России по Володарскому району не поступало, однако полицейские проводят проверку размещённой в сети Интернет информации, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по нижегородской области. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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