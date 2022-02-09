Упавшая с крыши снежная глыба едва не убила женщину с ребенком в Дзержинске. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородскую область пришла оттепель, а вместе с ней над жителями городов в прямом смысле слова нависла угроза в виде падающих с крыш сосулек и наледи. Так, вчера в Дзержинске женщина с ребенком чудом смогла увернуться от рухнувшей сверху глыбы снега.

Всё произошло днём 8 февраля на проспекте Ленина около дома №44. Инцидент попал на камеру наблюдения, установленную на фасаде здания. Видео опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что по тротуару идет женщина с девочкой лет десяти. Дойдя примерно до середины здания, женщина внезапно пригибается, хватает ребенка и тянет её в безопасное место, они бегут подальше от опасного тротуара. В это время туда, где они шли секунду назад, падает огромная глыба снега и льда. Страшно представить, что было бы, если бы женщина не рванула вперед – хорошая реакция спасла жизнь обеим.

В управляющей компании «Управдом-Центр» рассказали, что скатные кровли у них находятся под особым контролем, и очистка конкретно этого дома проводилась 31 января.

Крышу обещали почистить сегодня. Фото: Милана Миронова

- К сожалению, этот участок, как и другие тротуары вдоль домов по проспекту Ленина, находится в зоне повышенного риска схода снега и наледи. Ещё одна очистка кровли на этом доме запланирована на 9 февраля. Просим всех жителей в период оттепели быть аккуратнее, обращать внимание на заграждения и сигнальные ленты, - сказали в управляющей компании.

Справедливости ради стоит заметить, что никаких ограждений и сигнальных лент на участке, куда рухнула глыба льда, на видео не видно.

Напомним, житель Сарова придумал свой способ заставить коммунальщиков вовремя убирать сосульки. Он окрасил гигантскую ледышку, выросшую перед окном, в кроваво-красный цвет, и её убрали в тот же день.