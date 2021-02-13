Лыжня России-2021 в Нижнем Новгороде: лучшие фото

Забег провели на поляне рядом с жилым комплексом «Окский берег». Фото: Кирилл Мартынов

Сегодня, 13 февраля, в Нижнем Новгороде состоялась массовая гонка «Лыжня России-2021». Для проведения 39-ых Всероссийских соревнований была представлена поляна рядом с ЖК «Окский берег».

Перед забегом все участники прошли термометрию. Фото: Кирилл Мартынов

По причине распространения новой коронавирусной инфекции, в мероприятии смогли принять участие только граждане в возрасте от 14 до 65 лет. От них всех требовалось соблюдением мер индивидуальной защиты.

Участники могли не носить маски только во время тренировки и забега. Фото: Кирилл Мартынов

Так, например, не носить маску разрешалось только во время тренировки и самого забега.

Участвовать в забеге могли все желающие в возрасте от 14 до 65 лет. Фото: Кирилл Мартынов

Зимний фестиваль ежегодно бьет рекорды по количеству участников. В 2020 году в массовой гонке приняли участие почти 13 тысяч участников.

«Лыжня России» проводится с 1982 года. Фото: Кирилл Мартынов

В этом году на лыжи встали 13,5 тысяч жителей Нижегородской области. В частности, свыше 4,5 тысяч человек вышло на старт в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде стартовали более 4,5 тысяч человек. Фото: Кирилл Мартынов

Сейчас мы уже можем полюбоваться яркими фотографиями со спортивного праздника.

Нижегородцы соревновались на дистанциях 5 и 10 километров. Фото: Кирилл Мартынов

- Лыжи - один из самых любимых видов спорта в регионе. Приятно видеть, что столько участников ежегодно выходят на старт по всей области. Это в полной мере соответствует выполнению задачи популяризации массового спорта и укрепления здоровья людей, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также прошёл брендированный забег и забег почетных гостей. Фото: Кирилл Мартынов

Основными забегами «Лыжни России – 2021» стали соревнования на дистанциях 5 и 10 километров. В рамках фестиваля также провели брендированный забег и забег почетных гостей на дистанцию 2021 метров.

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