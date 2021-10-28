Собрала всё золото, прихорошилась и ушла: продавщица ювелирного магазина в Нижнем Новгороде сбежала с украшениями на 10 миллионов

Сейчас девушку разыскивает полиция. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Резонансная история о тщательно продуманной афере прогремела на днях в Нижнем Новгороде, где сотрудница ювелирного магазина украла драгоценности на сумму свыше 10 миллионов рублей и сбежала. Сейчас воровку разыскивает полиция, а по факту кражи возбуждено уголовное дело.

- Сообщение о краже товара от владельца ювелирного отдела нам поступила 25 октября, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

Ольга З. работала в ювелирном отделе в торговом центре «Крым» на Автозаводе – сюда она устроилась всего два с половиной месяца назад. Никаких нареканий или подозрений она не вызывала, поэтому для других сотрудников такой поворот дел стал неожиданным.

- Ключ от сейфов находится у одного продавца (он был у напарницы Ольги – прим.). Откуда у нее взялся ключ, мы не знаем, - пожимают плечами ее коллеги.

Особенно удивляет в этой истории то, что девушка всё провернула средь бела дня и прямо под камерами видеонаблюдения. Вместе со своей напарницей она сначала ушла из ювелирного, ведь их часы работы закончились, а потом спустя время вернулась. Открыла отдел, не спеша скрылась за прилавком и стала собирать драгоценности в сумки, а когда дело было выполнено, не торопясь надела пальто, поправила макияж в зеркальце и спокойно ушла.

- Она открыла отдел своим ключом, как мы поняли, и собрала все золотые ювелирные украшения на 10 с лишним миллионов рублей, - рассказала программе «Кстати» сотрудница ювелирного магазина Наталья Золотова. – Когда мы пришли на работу, то в сейфах было пусто.

С украденными украшениями девушка пустилась в бега: телефон не отвечает, а по адресу, указанному в качестве временной регистрации, знать никакую Ольгу не знают.

В паспорте, который Ольга З. показывала при устройстве на работу, указано, что сама она родом из небольшой деревни в Оренбургской области, но и это может оказаться фальшивой информацией, если девушка устраивалась в ювелирный магазин с одной-единственной целью.

Сейчас аферистку разыскивает полиция. Кто эта девушка, которая выдает себя за оренбурженку, действовала она одна или у нее есть подельники, которые помогли ей скрыться, - ответы на эти вопросы предстоит найти правоохранителям.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время сотрудниками ОВД проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению данного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

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