Снос недостроенной Горьковской атомной станции сняли с высоты птичьего полёта

Демонтаж объекта ведётся уже два года. Фото: Никита Духник

Впечатляющие кадры сноса недостроенной Горьковской атомной станции теплоснабжения появились в сети. Объект, расположенный близ деревни Федяково и железнодорожной станции Ройка в Кстовском районе, с высоты птичьего полёта снял местный фотограф Никита Духник и поделился снимками на своей странице в Instagram.

Площадь станции составляет 13,86 тысяч квадратных метров. Фото: Никита Духник

- Я давно её хотел снять, а потом проезжал мимо и решился. Её сносят же, если верить интернету, уже два года. Продали объект частному владельцу, и он теперь демонтирует его и что-нибудь, возможно, будет другое строить, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Никита Духник.

Строительство атомной станции с двумя энергоблоками велось в 1980-х годах, проект был масштабным, и за счёт его реализации планировалось снабжать теплом Щербинки и Верхние Печеры. Однако у общественности и экоактивистов эта новость восторга не вызвала, особенно после трагедии на Чернобыльской АЭС, поэтому в действие объект так и не был запущен.

К концу 1980-х годов станция была построена на 85%. Фото: Никита Духник

К концу 1980-х годов станция была построена на 85%, но уже тогда стало понятно, что завершить возведение объекта будет невозможно, и потому любые работы на станции были прекращены, а она законсервирована.

- Я на самом деле эту станцию рассматриваю как любое другое здание, которое неизменно будет разрушено и перестанет существовать. То есть я для себя снял это объект, для истории скажем так, - поделился фотограф.

В 2019 году объект приобрел частный собственник. Фото: Никита Духник

Площадь станции составляет 13,86 тысяч квадратных метров, к ней также прилегает территория площадью 32,6 тысяч квадратных метров и необходимая для эксплуатации станции вентиляционная труба высотой 100 метров.

С 1991 года по 2019 год недостроенная АСТ находилась в собственности Нижегородской области, а затем была выставлена на продажу за 85,2 миллионов рублей. Купил станцию российский бизнесмен, правда, отдал за неё половину от изначальной цены торгов. С тех пор объект уже два года демонтируют.

- Её разбирают по чуть-чуть и неизвестно, сколько времени это еще займет. Я на самом деле ещё год, наверное, назад заметил, что там крыши не было. Просто здание неинтересно, а когда оно без крыши, то это намного интереснее, ведь можно посмотреть, что там внутри, - добавил нижегородский фотограф Никита Духник.

Изначально на продажу станция была выставлена за 85,2 миллионов рублей. Фото: Никита Духник

Публикация фотографий сноса недостроенной атомной станции вызвала настоящий интерес у подписчиков, для многих тема оказалась волнующей. Одни, конечно же, высказались о том, что решение о демонтаже было правильным, так как экологии региона не был нанесён ущерб.

- Жители нижней части города итак уже устали от этого всего, выхлопные трубы заводов немыслимо гудят в полночь, а рассвет встречается с плотным облаком СО2, воздух на вкус схож с дымной сваркой. И их горение имеет место быть, - пожаловалась нижегородка Маргарита.

Демонтаж объекта ведётся уже два года. Фото: Никита Духник

Другие жители, наоборот, нашли минусы не только в том, что здание сносят, но и в том, что станцию так и не запустили. Среди аргументов упоминался, тот факт, что эта станция не вырабатывает электричество, а технология её работы гораздо проще и безопаснее, несмотря на то что есть и реактор, и ядерное топливо.

- Очень плохо, что не запустили. Кто не согласен, пусть посмотрит статистику, сколько АЭС у развитых зелено-демократичных держав! В разы больше, - рассказал нижегородец Вадим Борзенков.

Объект расположен близ деревни Федяково. Фото: Никита Духник

Также некоторые нижегородцы расстроились из-за того, что пропадет такое специфическое строение, которое можно было бы при желании и инвесторах переоборудовать в нечто иное.

- Могла сделать первый и уникальный музей атомной энергетики внутри станции. Такого нет в Мире. Ну, или прыгалку с башни или ещё что-то, - поделилась местная жительница Елена Терехина.

Публикация фотографий вызвала настоящий интерес у подписчиков. Фото: Никита Духник

Фотограф с этим мнением согласился, но отметил, что сохранять объекты нужно с умом и ) если здание не представляет ценности, то и реставрировать его нет смысла.

- Как правило, это дороже, чем построить новое, - добавил Никита Духник.

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