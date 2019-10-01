Горьковскую атомную станцию планируется продать за 85,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-01T11:42:51+03:00

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Недостроенную горьковскую атомную станцию теплоснабжения планируется продать за 85,2 млн. рублей. Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Площадь выставленного на продажу объекта составляет 13, 86 тыс. кв. м, к нему также прилегает территория площадью 32,6 тыс. кв. м. Кроме того, на торги выставлена необходимая для эксплуатации станции вентиляционная труба высотой 100 метров. Здание расположено в деревне Федяково Нижегородской области.

Заявки на торги принимаются до 29 октября, сам аукцион по продаже атомной станции теплоснабжения запланировано провести 7 ноября.

Справка.

Строительство горьковской атомной станции велось в 1980-х годах близ д.Федяково и железнодорожной станции Ройка в Кстовском районе Нижегогродской области.

Станция строилась по проекту, разработанному ФГУП «Опытно-конструкторское бюро машиностроения» (ОКБМ), была снабжена двумя энергоблоками АСТ-500. Планировалось, что она будет снабжать теплом Щербинки и Верхние Печеры.

К концу 1980-х годов станция была построена на 85 %, но ввиду протестов общественности, завершение строительства станции в период после аварии на Чернобыльской АЭС стало невозможным, и она была законсервирована.

ИСТОЧНИК KP.RU