Горьковскую атомную станцию планируется продать за 85,2 млн рублей
Недостроенную горьковскую атомную станцию теплоснабжения планируется продать за 85,2 млн. рублей. Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома.
Площадь выставленного на продажу объекта составляет 13, 86 тыс. кв. м, к нему также прилегает территория площадью 32,6 тыс. кв. м. Кроме того, на торги выставлена необходимая для эксплуатации станции вентиляционная труба высотой 100 метров. Здание расположено в деревне Федяково Нижегородской области.
Заявки на торги принимаются до 29 октября, сам аукцион по продаже атомной станции теплоснабжения запланировано провести 7 ноября.
Справка.
Строительство горьковской атомной станции велось в 1980-х годах близ д.Федяково и железнодорожной станции Ройка в Кстовском районе Нижегогродской области.
Станция строилась по проекту, разработанному ФГУП «Опытно-конструкторское бюро машиностроения» (ОКБМ), была снабжена двумя энергоблоками АСТ-500. Планировалось, что она будет снабжать теплом Щербинки и Верхние Печеры.
К концу 1980-х годов станция была построена на 85 %, но ввиду протестов общественности, завершение строительства станции в период после аварии на Чернобыльской АЭС стало невозможным, и она была законсервирована.
ИСТОЧНИК KP.RU