OCEANIS готовится удивлять

OCEANIS Aquapark - ожидаемый проект 2022 года. Фото: Андрей Абрамов

В конце ноября 2021 года в Нижнем Новгороде открылся ТРЦ OCEANIS Mall, который стал первой частью девелоперского проекта ООО «Акватория развлечений», включающего еще такие долгожданные объекты, как OCEANIS Aquapark и термальный комплекс OCEANIS Thermal&SPA. И хоть за первый месяц работы ТРЦ OCEANIS Mall привлек стабильный трафик нижегородцев к своим новым торговым галереям и организовал предновогодние праздничные интерактивы с гостями комплекса, в социальных сетях нет-нет, но возникал вопрос: а когда плавки и купальники уже брать в аквапарк?

Давайте разбираться вместе!

На сегодня строительная готовность аквапарка вышла на финишную прямую и составляет почти 100%. Как будет выглядеть первый крытый аквапарк в Нижнем Новгороде, какие возможности готовит для посетителей и как лучше начать свое знакомство со столь масштабным проектом, расскажем всем интересующимся в данном спецпроекте.

OCEANIS Aquapark - ожидаемый проект 2022 года

На данный момент в аквапарке уже наполняются бассейны. Фото: Андрей Абрамов

Открытие аквапарка переносилось несколько раз по весомым причинам. Большое влияние оказала пандемия: из-за локдауна периодически происходили задержки поставок строительных материалов и оборудования, потому что многие поставщики - зарубежные. Также свою роль сыграл тот факт, что OCEANIS Aquapark по масштабу и технологическим решениям практически не имеет аналогов в России. Строительство объекта такого уровня требует нестандартного подхода, и команда сталкивалась с разными техническими вызовами. Не раз в процессе приходилось менять решения на более инновационные. Важно также, что при создании данного комплекса учитывались передовые российские и мировые практики строительства подобных объектов.

И вот уже в первой половине 2022 года свои двери готов распахнуть всеми ожидаемый аквапарк, где каждый сможет найти локации по вкусу. На данный момент в аквапарке уже наполняются бассейны, выполняется комплексное апробирование систем безопасности (этому вопросу уделяется максимальное внимание, ведь аквапарк – объект повышенной опасности), делается все, чтобы к моменту открытия все оборудование и аттракционы работали в штатном режиме и приносили море удовольствия.

Горки, которые поражают

Директор ООО “Акватория развлечений” Саркис Микаелян. Фото: Андрей Абрамов

- В чем фишка нашего аквапарка? Да в самих горках! Они подбирались с учетом запросов разных категорий гостей. Есть зона для детей, для любителей спокойного катания и для фанатов экстрима. И отдельного внимания заслуживает беспрецедентный термальный комплекс, который даже можно считать неким тропическим островом прямо посреди мегаполиса, - сообщил нам директор ООО “Акватория развлечений” Саркис Микаелян.

Несомненно, что главным преимуществом первого в Нижнем Новгороде аквапарка являются именно горки, которых 17: девять взрослых и восемь детских. Например, самая высокая горка аквапарка под названием «Ракета-петля» имеет стартовую площадку в 16,6 метра. Она рассчитана на любителей острых ощущений: под зашедшим в специальную кабину человеком «проваливается» пол, он летит вертикально вниз, делает петлю и приводняется в желобе. Только представьте себе уровень эмоций от этого действа!

Но смеем вас уверить, что аквапарк рассчитан не только на экстремалов. Множество развлечений в новом аквапарке ждет и любителей спокойного катания. Конечно, не обойдется и без специальных зон для маленьких любителей водных развлечений. Например, для семейного отдыха идеально подойдут горки Aquatube/ BlackHole/ SpaceShuttle и WideSlide. Ну а если в какой-то момент захочется расслабиться и просто насладиться ощущениями на водной глади, к услугам гостей – волновой бассейн, «ленивая река» и множество джакузи с гидромассажем.

Кроме горок, в аквапарке есть другие водные развлечения

Семейный водный игровой комплекс – аттракцион «игровой городок AquaPlay», оборудованный водными пушками и шутихами, переворачивающейся бочкой, водопадами и тремя детскими горками. Температура воды + 34°С, а площадь 384 м2.

Волновой бассейн глубиной от 0 до 1,8 метра имеет протяженность 40 метров. Благодаря такой длине и плавному наклону дна в нем комфортно находиться как взрослым, так и детям. Температура воды +30 градусов, площадь 885 м2 .

Ленивая река создает небыстрое течение и проходит по периметру всего аквапарка. Ее глубина 1,2 метра и протяженность 298 метров, температура воды +30 градусов.

Джакузи - это отдельное удовольствие. В аквапарке шесть джакузи на 6 мест и одно джакузи на 10 мест. Везде температура воды +34 градуса.

В бассейне детской игровой зоны 5 горок. Все они представлены в виде любимых детских персонажей.

Также есть бассейн Лагуна и бассейн Грот ленивой реки. Оба оснащены гидромассажными местами.

Для вашей красоты и с пользой для иммунитета - OCEANIS Thermal&SPA

OCEANIS THERMAL&SPA - это настоящий источник молодости. Фото: Андрей Абрамов

Вы хотите получить от водных процедур в первую очередь удовольствие и релакс? Тогда наши рекомендации вам начать первое знакомство с посещения именно OCEANIS Thermal&SPA. На территории аквапарка также будет функционировать столь полезный для здоровья и иммунитета организма термальный комплекс.

OCEANIS THERMAL&SPA - это настоящий источник молодости. Целебное действие тепла на организм известно еще с древних времен. Под воздействием правильного соотношения температуры и влажности организм человека освобождается от накопленных токсинов и шлаков, кожа очищается и насыщается кислородом, улучшается кровообращение и дыхание, нормализуется артериальное давление. При регулярных визитах в баню проходят хронические головные боли, уходит лишний вес, улучшается состояние сосудов, исчезают проблемы с дыханием и хронические риниты.

Территория OCEANIS THERMAL&SPA, ~5000 м2 - это тропический спа-курорт, который находится внутри комплекса. Он объединяет в себе самые передовые методики и банные традиции со всего мира. Это особые традиции чистоты, оздоровления и ухода за телом.

Территория OCEANIS THERMAL&SPA включает:

На 1-м этаже:

- Русская баня

- Римская терма

- Тирольская баня

- Финская баня

- Альпийская терма

- Паровые арома-бани - Средиземноморье, мята, лимон, апельсин

- Соляная баня

- Инфракрасная баня

На 2-м этаже:

- Хаммам-комплекс из 6-ти видов бань

- 2 комнаты кейфа

Как попасть и что еще ждет гостей в аквапарке

Посетители аквапарка смогут пройти на территорию через 2-й этаж ТРЦ OCEANIS Mall. На входе расположены вестибюль с гардеробом для верхней одежды, кафе, расчетно-кассовый блок и камеры хранения. За ними находится зона переодевания. Для удобства семейного посещения раздевалки не делятся по половому признаку. Смена одежды на пляжную осуществляется в индивидуальных кабинах. Предусмотрено 77 стандартных кабин и две больших для переодевания семей с маленькими детьми.

За раздевальными кабинами начинается “зона босых ног” с теплыми полами. Тут расположены душевые для мужчин и женщин, медпункт и солярий.

Каждый гость аквапарка сможет получить яркие эмоции от самих горок, а также сделать много удачного фотоконтента для социальных сетей на территории всего комплекса. В том числе в аквапарке будут работать фотографы, которые смогут запечатлеть головокружительные эмоции гостей во время их водных развлечений.

Вам точно захочется вкусно подкрепиться в интервале между водными развлечениями!

На территории аквапарка и термального комплекса будут работать 5 баров, в которых будет представлен большой выбор напитков и легкого перекуса. А если нужно полноценно пообедать или поужинать, то к услугам гостей заработает ресторан.

Безопасность гостей аквапарка - главный приоритет

Вопрос безопасности в аквапарке проработан комплексно и при этом в разных сферах - от финансовой до безопасности жизни и здоровья каждого гостя.

Во-первых, на территории аквапарка отсутствует прием наличных денег и карт. Все средства начисляются заранее на браслет, который выдается гостю на входе в комплекс.

Во-вторых, здесь работает собственная лаборатория, которая ежедневно делает забор воды несколько раз в день. Ее сотрудники проверяют, насколько она соответствует всем заданным параметрам.

В-третьих, технический отдел проверяет исправность оборудования перед открытием комплекса. Ведь главной задачей персонала аквапарка является комфорт и безопасность гостей, поэтому все системы работают комплексно, так, чтобы посетителям ничего не угрожало. Для этого аквапарк оснащен более чем 300 камерами видеонаблюдения и в штате задействованы 90 профессиональных сотрудников.

И главное, за каждой горкой следят несколько бдительных инструкторов-спасателей. Они сменяются несколько раз в день, так, чтобы быть максимально внимательными и оказать своевременную помощь каждому посетителю при необходимости.

Про формат посещения

К настоящему моменту цены на посещение аквапарка еще не объявлены. Но известно, что будут варианты тарифов посещения для детей и взрослых. У гостя будет возможность посещать на выбор аквапарк или термальный комплекс или оба объекта сразу. Также можно выбрать несколько часов посещения или безлимитное время на целый день удовольствий.

Ведь OCEANIS Aquapark -это территория в 40 000 кв. метров, где бесконечное жаркое лето, увлекательные водные аттракционы, сногсшибательные горки, море положительных эмоций и океан счастья для любого члена семьи. Посетив OCEANIS Aquapark хотя бы раз, захочется возвращаться сюда снова и снова.

«От аквапарка OCEANIS уже ждут головокружительных эмоций, счастья, радости, и мы постараемся, и, я уверен, реализуем на 100 процентов ожидания наших гостей», - добавляет его директор Саркис Микаелян.

OCEANIS Aquapark адрес: пр. Гагарина, 35, корпус 1;

Аквапарк в Океанис (@oceanis_aquapark) • Фото и видео в Instagram

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

OCEANIS Aquapark:

40 000 кв.м - площадь всего аквапарка

12 300 кв м. - площадь водных зон

9 взрослых горок

8 горок для детей

5 баров и 1 ресторан

7 джакузи

30-34 градуса - температура воды

OCEANIS Thermal&SPA:

~5000 кв.м – общая площадь термального комплекса

21 баня с различными температурными режимами

10 бассейнов с гидромассажем

12 джакузи