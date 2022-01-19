Нижегородские волонтеры спасли бездомного кота, застрявшего головой в разбитой банке

Пушистый бедолага ходил так больше двух недель. Фото: Валентина Синицына

По-настоящему добрая и человечная история произошла на днях на Бору в Нижегородской области: там зоозащитники спасли бездомного котика, голова которого застряла в горлышке разбитой банки.

Черно-белого кота со странной штуковиной на шее заметили сотрудники стоматологии на улице Интернациональной. Присмотрелись и ахнули – да это же горлышко разбитой трехлитровой стеклянной банки! Мало того, что на шее четвероногого образовалась удавка, так еще и острые края опасно торчали прямо около мордочки.

Как голова котофея оказалась в этой стеклянной ловушке, никто не знает. Вероятнее всего, пушистый бродяга просунул туда голову, поскольку в банке было что-то съестное, а вот вылезти уже не смог. Сам он разбил стеклянную тару, пытаясь вылезти, или ему помогли, об этом также история умалчивает.

- Мы кормим его с Нового года, но поймать не можем: он не подпускает, не подходит к людям, – рассказала неравнодушная борчанка Валентина Синицына. Девушка написала в местную группу в соцсети просьбу о помощи, на которую откликнулись активисты волонтерского движения «Право на жизнь». Зоозащитникам пришлось использовать специальную клетку, чтобы изловить осторожное животное.

- Котик пугливый, в руки не даётся. Вчера попросили кошколовку у волонтёров Нижнего Новгорода, - рассказали зоозащитники.

Специальную металлическую клетку-ловушку с приманкой поставили около лаза в подвал, где сидел кот. Через некоторое время пушистик пришел на завах: долго не решался вылезти из своего убежища, но в конце концов любопытство взяло верх, и он медленно прокрался в клетку. Дверца в ту же секунду захлопнулась, кот испугался и начал метаться по клетке, однако к нему уже поспешили люди. Волонтеры отвезли пушистого бедолагу в ветклинику, где его аккуратно освободили из плена, не разбив остатки банки и не повредив шею.

Ветеринары аккуратно освободили кота из плена. Фото: Волонтерское движение «Право на жизнь»

- Стеклянное горлышко сняли, кот не поранился, все хорошо, - рассказали добровольцы.

Сейчас кот находится в стационаре ветеринарной клиники под наблюдением специалистов. Когда ветеринары проверят его состояние, животное вернут в прежнее место обитания.

Не только домашние животные становятся жертвами подобных ловушек, но и дикие звери. Так, осенью в Богородском районе спасли лису, которая застряла головой в пластиковом кувшине.