В Богородском районе спасли лису, застрявшую головой в кувшине

Сколько так мучилась бедная плутовка, неизвестно. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Богородском районе спасли лису, которая застряла головой в пластиковом кувшине. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Попавшую в западню рыжую плутовку заметили на территории СНТ «Окское». Очевидцы обратились за помощью к специалистам, которые изловили дикого зверя с помощью живоловушки – приспособления, широко применяемого в ветеринарии.

- Для поимки дикого зверя сотрудники нижегородского межрайонного отдела министерства совместно с комитетом ветеринарии провели операцию по спасению лисицы, голова которой застряла в пластиковом кувшине, — рассказали в министерстве.

лисицу освободили и выпустили на волю. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Кувшин аккуратно разрезали, лисицу освободили из плена, после чего выпустили в естественную среду обитания. Как получилось, что животное застряло в этой емкости, неизвестно: скорее всего, лисица заглянула туда в поисках пропитания. Сколько мучилось бедное животное, остается только догадываться.

В последнее время лисы все чаще стали выходить к людям, совершенно их не боясь. Многие садоводы подкармливают пушистых красавиц, тем самым приваживая их. Это делать небезопасно, поскольку лисы являются переносчиками смертельного заболевания – бешенства.

- Появление зверей на территории населенных пунктов объясняется наличием легкодоступной пищи. Лисица не чувствительна к антропогенным стрессам, практически всеядна, и зависимость ее от кормовой базы, создаваемой человеком, возрастает с каждым годом, - уточнили в минлесхозе.

Чтобы предотвратить появление лис на территории, где проживает человек, необходимо своевременно убирать и вывозить пищевые и биологические отходы, а также ограничить свободный выгул домашней птицы.

При появлении диких животных на территории населенных пунктов можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Зеленый телефон»: 433 22 11 или по единому номеру 112.