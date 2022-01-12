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Общество12 января 2022 9:45

Нижегородец серьезно пострадал от падения наледи со здания

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Нижегородские следователи начали доследственную проверку по факту падения наледи со здания на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- В ходе проверки выяснилось, что днем 6 января на работающего на улице 28-летнего мужчину упала наледь со здания торгового центра, расположенного на улице Гордеевская в Канавинском районе, - говорится в сообщении ведомства. – С телесными повреждениями он был доставлен в больницу, где сейчас находится на лечении. В ходе проведения доследственной проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за содержание здания.

По данным следствия, сейчас следователи Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.