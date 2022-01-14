Лучшая. Корпоративная. Наша

Газета «Новатор» Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина заняла 1 место в Большом национальном конкурсе корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2021» в номинации «Лучшая корпоративная газета».

«Серебряные нити» – один из главных профессиональных конкурсов корпоративных медиа в России. Его география охватывает многие города и регионы. К победе в этом престижном конкурсе коллектив отдела внешних связей и массовых коммуникаций шел с 2015 года. Именно тогда «Новатор» стал победителем межрегионального конкурса «Серебряные нити – Приволжье и Урал» в номинации «Развитие промышленных предприятий в новых экономических условиях». В 2017-м газета стала лучшей в номинации «Высокий уровень интерактивности» в национальном конкурсе, 2020 год – 2 место в межрегиональном конкурсе «Серебряные нити – Поволжье и Юг» в номинации «Лучшая корпоративная газета». Наконец, 2021-й – и 1 место.

В этом году заводской многотиражке исполнится 62 года. Что стоит за этим солидным возрастом? Масса творческих журналистских идей, дизайнерских находок, а главное, огромное количество имен. Это не только те, кто когда-либо работал в газете и вкладывал в нее частичку своей души, но и читатели, которые охотно делятся информацией и участвуют в конкурсах! В юбилейный для завода год (в 2022 году АО «АПЗ» - 65 лет) мы постараемся сделать газету еще ярче и интереснее, и – уверены – читатели нам в этом помогут!

«Серебряные нити» – один из главных профессиональных конкурсов корпоративных медиа в России

Еще два проекта АО «АПЗ» отмечены на конкурсе «Серебряные нити-2021» бронзовыми наградами. Это календарь «Нам сверху видно все!» - в номинации «Лучший корпоративный календарь и проект «Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь» - в номинации «Лучший социальный проект».

Ирина Балагурова