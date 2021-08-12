Нижегородец снял клип в поддержку гимнасток Авериных

Скриншот с видео Владимира Рулева

Нижегородец Владимир Рулев сняли опубликовал клип в поддержку гимнасток Дины и Арины Авериных, которые остались без «золота» Олимпийских игр в Токио. Музыкант рассказал о том, что побудило написать эту песню и сколько времени велись съемки клипа.

- Хотел посмотреть, как выступят наши девчонки, но уехал за город и в дороге включить трансляцию не получилось. По приезде все вокруг говорили про какую-то потерю. Я их не понял, включил запись финальных выступлений и был в шоке! Меня взбесило произошедшее. Захотелось поддержать девушек. В голове сразу же сложился достаточно простой текст песни, а потом получилась и мелодия. Дальше к процессу подключилась моя гениальная команда, с которой снимаем подобные ролики.

На съемках Владимиру помогали трое ребят, с которыми он постоянно сотрудничает. Снимали у входа в училище олимпийского резерва, где музыкант когда-то сам занимался. Процесс занял не более одного дня.

- Я прекрасно понимаю, чрез что девчонкам пришлось пройти, и как они выкладываются на сборах. Сам занимался спортивным фехтованием. Мы уезжали в лагерь «Олимпийские надежды» на Горьковском море, и я видел, как там они «пашут». Кажется, на олимпийском уровне вся эта нагрузка раз в восемь увеличивается.

Как спортсмен, Владимир имеет звание мастера спорта по фехтованию на сабле. Нижегородец даже становился призером молодежного этапа в Австрии, а еще за его плечами множество успешных выступлений на всероссийских соревнованиях в составе нижегородской команды. И все же в определенный момент молодой человек променял спорт на музыку.

- Классе в пятом папа подарил гитару и так все началось. Со временем у меня начало получаться, появились определенные результаты. Внутреннее чутье подсказало мне, что надо идти в том направлении, которое меня вдохновляет. Профессионально я занимаюсь музыкой уже 2,5 года. Помимо гитары учусь играть на пианино. Сам пишу и тексты, и музыку, темы выбираю такие, которые волнуют меня лично.

Помимо гимнастики, Владимир с удовольствием смотрит соревнования по фехтованию. С Олимпийской чемпионкой Токио-2020 Софией Поздняковой он знаком лично, вместе бывали на этапах кубка Европы и мира.

- Мы все друг друга хорошо знаем, и очень приятно видеть представителей российской сборной на пьедестале. Наши спортсмены лучшие, что я в песне и сказал!