«Вспомнили забытую схему»: В Дзержинске мошенники за один вечер обманули четырех пенсионерок на миллион рублей

В Дзержинске мошенники за один вечер обманули четырех пенсионерок на миллион рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дзержинске в новогодние праздники прокатилась волна мошенничеств, в результате которых четыре пенсионерки остались без своих накоплений. В общей сложности аферисты выманили у пожилых женщин более миллиона рублей – и всё это менее чем за пять часов.

Как рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах, злоумышленники использовали схему, которая была в ходу на заре телефонных мошенничеств, когда аферисты сообщают о якобы попавшем в ДТП родственнике и выманивают крупные суммы «для решения проблем».

Так, за один вечер 8 января сразу четыре пожилых жительницы Дзержинска стали жертвами обманщиков. Всем потерпевшим больше 80 лет и все они живут недалеко друг от друга. Не исключено, что все четыре преступления совершили одни и те же люди, поскольку обманутые пенсионерки называют одинаковые приметы человека, которому отдавали деньги: высокий молодой человек худощавого телосложения, одетый в черную куртку, джинсы, вязаную шапку, на лице – маска из ткани.

В 15 часов в квартире 81-летней пенсионерки, проживающей в одном из домов на бульваре Победы, раздался телефонный звонок. Женский голос в трубке представился сотрудницей правоохранительных органов и сообщил бабушке, что её дочь попала в ДТП, в котором пострадал человек, и на операцию нужны деньги. Уже через час на пороге квартиры возник тот самый молодой человек, которому старушка отдала 150 тысяч рублей.

Еще через полчаса аферисты позвонили на городской номер квартиры, расположенной на соседней улице - бульваре Мира. Звонивший представился 87-летней женщине братом и рассказал, что в ДТП по его вине пострадал человек и попросил денег. Вскоре доверчивая пенсионерка передала «курьеру» 100 тысяч рублей.

А вот 84-летнюю жительницу одного из домов по проспекту Циолковского аферисты обманули аж на 700 тысяч рублей. На этот раз звонивший представился внуком, но легенда осталась прежней: ДТП, пострадавший, операция… За деньгами также приехал высокий худощавый парень в маске.

Спустя пару часов злоумышленниками была обманута 81-летняя бабушка с улицы Грибоедова. Она отдала 100 тысяч рублей незнакомцу, чтобы помочь своей дочери, по вине которой в ДТП пострадал человек.

- По всем четырем случаям потерпевшими написаны заявления в полицию, проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, - пояснил источник.

В ГУ МВД России по Нижегородской области напоминают: если родственники или знакомые просят вас о денежной помощи по телефону, отправляют смс-сообщения с подобной просьбой, обязательно перезвоните им по известным вам телефонам. Также ни в коем случае не передавайте деньги курьерам.

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