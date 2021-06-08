Белая бенгальская тигрица появилась в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Белая бенгальская тигрица Вега. Фото: Мария СОРОКИНА

Белая бенгальская тигрица Вега поселилась в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Дикую кошку необычного окраса представили публике 8 июля - грациозная красавица уже привыкла к своему просторному вольеру.

Веге шесть лет, она сравнительно небольших размеров и имеет белый окрас. Как рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин, раньше Вега была звездой казанского цирка. Она прибыла туда еще котенком и 6 лет выступала перед зрителями. В пандемию, как и у других организаций, у цирка начались трудности, поэтому животных начали продавать. Вега окончила свою карьеру и оказалась в нижегородском зоопарке, где многое для нее ново и не знакомо.

Белая бенгальская тигрица Вега. Фото: Мария СОРОКИНА

Для перевозки дикую кошку даже не потребовалось усыплять. В специальном фургоне положили мясо, и кошка сама зашла внутрь, после чего фургон закрыли. В холодное время года Вега жила в специальном утепленном помещении, а позднее ее переманили в вольер.

Белая бенгальская тигрица Вега. Фото: Мария СОРОКИНА

- Характер у тигрицы спокойный, - рассказывает Владимир Герасичкин, - В первый свой день здесь она фыркала и не подходила к сотрудникам, терлась об решетку. Потом перестала тереться, поняла, что попала в новый мир. Кажется, будто раньше она никогда не видела ни звезд, ни неба, ни облаков.

Вольер у Веги просторный, с бассейном, растениями, игровыми элементами - не хуже современной человеческой воркаут-площадки.

Белая бенгальская тигрица Вега. Фото: Мария СОРОКИНА

- Сейчас бассейн осушен, но его уже заливали, и тигрица успела его опробовать. Она прыгала в воду и выпрыгивала обратно. Для нее это было что-то такое необычное, - добавил Герасичкин.

У Веги уже есть жених – бенгальский тигр Барсик. Его вольер в настоящее время находится рядом с амурскими тиграми. Барсик – крупный самец бенгальского тигра с желтым окрасом. Он старше тигрицы примерно на 4 года. Сотрудники зоопарка опасаются, что знакомство Барсика и миниатюрной Веги может оказаться слишком эмоциональным, поэтому не спешат. Кроме того, тигрице нужно подготовиться к знакомству - привести в порядок себя и свой дом.

Белая бенгальская тигрица Вега. Фото: Мария СОРОКИНА

- Тигрица в неплохом состоянии, но раньше ее кормили мелкими кусочками мяса без костей, поэтому у нее много камней на зубах. Мы это обнаружили и будем приглашать профессионального стоматолога, обездвиживать тигрицу и чистить эти камни, чтобы это не сказалось на ее здоровье в дальнейшем, - резюмировал директор зоопарка.

У Веги еще не было котят. Она только-только достигла половозрелого возраста. В дальнейшем у Веги и Барсика могут появиться как белые, так и рыжие котята.