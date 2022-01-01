Нижегородские автомобилисты пожаловались на дефицит топлива на заправках. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижнем Новгороде наблюдается дефицит топлива на некоторых автозаправочных станциях. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщил читатель Евгений Занозин.

- Это началось еще перед праздниками. 30 декабря объехал несколько заправок в поисках 92-го бензина, но его не было, - рассказал автолюбитель.

В соцсетях нижегородцы также массово пишут о том, что наблюдают перебои с топливом на АЗС, причем независимо от бренда заправки.

- Сегодня на двух заправках дизеля не было: на «карповке» и Монастырке. На монастырке вообще кроме 95 экто больше ничего нет, – поделился Николай Яружин.

- По моему пути следования с работы, в пределах 30 минут, закрыты все четыре заправки, - отметил Павел Малиновский.

- На Гагарина перед Дворцом спорта не было вообще никакого, - пишут другие очевидцы.

Многие нижегородцы предполагают, что автозаправки искусственно создают дефицит, чтобы создать ажиотаж и оправдать рост цен. Однако стоит отметить, что за пару дней до Нового года на автозаправках были такие чудовищные очереди, что неудивительно, если топливо и впрямь закончилось. 30 декабря корреспондент «КП – Нижний Новгород» потратил на заправке около 25 минут, чтобы заправить машину. Была огромная очередь из автомобилей, которая начиналась прямо с дороги. Некоторые водители помимо машин наполняли бензином еще и множество привезенных с собой канистр.

Ранее сообщалось, что, по данным Нижегородстата, цены на автомобильное топливо в Нижегородской области выросли почти на 7-11% за год. Наименьшие изменения претерпела цена на бензин марки АИ-92, сильнее всего подорожало дизельное топливо.