Цены на топливо в Нижегородской области выросли почти на 7-11% за год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на автомобильное топливо в Нижегородской области выросли почти на 7-11% за год. Наименьшие изменения претерпела цена на бензин марки АИ-92, сильнее всего подорожало дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Нижегородстата.

По данным мониторинга за ноябрь, рост цен по сравнению с декабрём 2020 года составил 6,9% на бензин АИ-92 – средняя стоимость литра на нижегородских автозаправках составила 46,48 рубля. 95-й бензин подорожал на 7,5%, перешагнув психологический рубеж в 50 рублей за литр, а 98-й – на 9,7%, средняя стоимость его составила более 57 рублей за литр. Однако больше всего в цене взлетело дизельное топливо – за неполный год ДТ подорожало на 10,6%. Стоимость дизельного топлива в Нижегородской области составила 49 рублей 91 копейка.

КСТАТИ

Самые дорогие и самые дешевые цены на бензин в России:

ДТ: Пензенская область – 49,89 рубля за литр, Пермский край – 54,42рубля за литр.

АИ-92: Самарская область – 45,59 рубля за литр, Пермский край – 46,92 рубля за литр.

АИ-95: Республика Башкортостан – 48,80 рубля за литр, Кировская область – 50,63 рубля за литр.

АИ-98: Республика Мордовия – 56,42 рубля за литр, Ульяновская область – 59,39 рубля за литр.