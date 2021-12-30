Председатель Гордумы Олег Лавричев подвел итоги 2021 года и ответил на вопросы нижегородцев. ФОТО: Гордума Нижнего Новгорода.

Председатель Гордумы Олег Лавричев подвел итоги 2021 года и ответил на вопросы нижегородцев на сайте «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде». Последние две недели нижегородцы обращались к депутату со своими наболевшими вопросами. Мы собрали самые интересные ответы.

- Я живу на улице Шишкова. В нашем доме протекает крыша. Мы пытались обращаться в домоуправляющую компанию и в администрацию города, результата нет. Хотел обратиться к нашему депутату Татьяне Гриневич и выяснил, что она была избрана депутатом Законодательного собрания. Теперь мой округ остался без депутата. Как поступить в данной ситуации?

- Действительно, городская Дума Нижнего Новгорода на заседании27 октября 2021 годадосрочнопрекратила депутатские полномочия ТатьяныГриневичв связи с ее избранием депутатом Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва. Довыборы в городскую Думу пройдут в единый день голосования 11 сентября 2022 года. До этого времени вы можете адресовать ваш вопрос мне как председателю городской Думы. Моя общественная приемная расположена по адресу улице Бекетова,37, номер телефона 8 (831)412-03-32. Также можно направить обращение на электронную почту priem-lavrichev@yandex.ru.

- Нас, жителей ЖК «Зенит», который год кормят обещаниями о строительстве школы. На какой стадии решения этот вопрос сейчас? Мы хотели бы, чтобы нам обозначили конкретные сроки.

- Школу в ЖК «Зенит» планируется построить с использованием механизма концессии. Чтобы регион получил федеральную субсидию на возмещение части затрат по концессионному соглашению, заявка на строительство объекта должна пройти отбор в Минпросвещения РФ. Школу в ЖК «Зенит» планируется включить в заявку так называемой третьей волны отбора со сроками строительства объектов в 2024-2025 годах.

- Олег Вениаминович, знаю, что в городе идет работа по проведению рекламных вывесок к одному формату, однако иногда, даже в центре города, встречаются нелепые образцы. Когда эту работу закончат? Разработан ли общий формат для вывесок? Хотелось бы на него посмотреть!

- К 800-летию Нижнего Новгорода городской департамент градостроительного развития и архитектуры провел большую работу по очистке центральных улиц города от визуального шума. Например, привели в порядок вывески, навигацию и рекламные конструкции на Большой Покровской. Они больше не перекрывают архитектурный облик зданий.

Архитектурно-художественные концепции утверждены еще по 15 улицам: Варварская, Бетанкура – Самаркандская - Керченская – Стрелка, Нижне-Волжская набережная, Белинского, Бекетова, Большая Покровская (от пл. Максима Горького до пл. Лядова), Минина, Советская, Ошарская, Алексеевская, Гагарина (от улицы Бекетова до ст. Мыза), Пискунова, Большая Печерская (от пл. Сенная до автостанции Сенная), Верхне-Волжская набережная, Рождественская. Соответствующие постановления администрации города можно посмотреть на сайте городской администрации в разделе «Документы».

На стадии утверждения находится концепция Большой Печерской (от улицы Пискунова до площади Сенной). Разрабатываются концепции улиц Кожевенная, Ванеева, Чкалова и проспекта Ленина.

- Суриковский микрорайон убирают очень плохо! Как можно проконтролировать, сколько работает снегоуборочной техники?

- Посмотреть сколько техники работало на интересующих вас участках, или работает сейчас, можно на специальном сайте «Платформа Лобачевский». Также там можно оставить жалобу на качество уборки территории. Кроме того, депутаты периодически проводят выездные совещания по мониторингу уборки улиц города от снега. Один из последних выездов прошел на территориях трех районов – Приокского, Советского и Нижегородского.

- В бюджете Нижнего Новгорода в следующем году на поддержку предпринимательства заложен 1 млн рублей, а на снос торговых объектов более 5 млн рублей. Как такое могло произойти, поясните?

Полномочия органов местного самоуправления в части поддержки малого и среднего предпринимательства не очень велики. Тем не менее, в бюджете Нижнего Новгорода на следующий год предусмотрено 11,8 млн рублей на финансовую поддержку предпринимателей. Субсидии выплачиваются на модернизацию бизнеса и в качестве возмещения части затрат на начало предпринимательской деятельности. Еще более 10 млн рублей заложено на финансирование Центра поддержки предпринимателей города, который консультирует предпринимательское сообщество по мерам государственной поддержки.

Что касается сноса торговых объектов, то речь идет о самовольно установленных и незаконных торговых точках. Они находятся на муниципальной земле, не имея на это законных оснований. Тем самым городскому бюджету наносится ущерб. Зачастую такие торговые точки работают еще и без соответствующих документов, поэтому контролировать качество реализуемой ими продукции очень сложно. Владельцам этих объектов всегда предоставляется возможность демонтировать их добровольно. И только если предписание не выполняется в установленный срок, принимается решение о сносе.