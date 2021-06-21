Вузы Нижнего Новгорода 2021: список, проходные баллы, бюджетные места

Приемная кампания-2021 стартовала в нижегородских вузах Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Приемная кампания в высшие учебные заведения стартовала в России 21 июня. Нижегородские университеты и институты также начали прием документов от абитуриентов. «Комсомолка» изучила сайты десяти ведущих учебных заведений столицы Приволжья и подготовила материал о том, на каких условиях проходит зачисление в вузы Нижнего Новгорода в 2021 году.

ННГУ им. Лобачевского

Вуз еще в мае начал проводить Дни открытых дверей по различным направлениям. Так, например, день открытых дверей для абитуриентов, решивших поступать на юридический факультет, пройдет 27 июня в 12:00. Если говорить о бюджетных местах, то на очную форму обучения доступно 2127 мест, на очно-заочную – 165, а на очно-заочную -320. Данные представлены с учетом мест в Арзамасском, Балахнинском, Дзержинском и Павловском филиалах. Для поступления в вуз по каждому из предметов нужно набрать от 30 (иностранный язык) до 45 (обществознание) баллов минимум. Стоимость обучения по платной форме - от 42 тысяч рублей в год.

НГЛУ им Добролюбова

Лингвистический университет предлагает поступающим 37 программ по 12 направлениям бакалавриата, 3 программы по одному направлению специалитета, а также программы для магистратуры и аспирантуры. Абитуриентам предлагается 284 бюджетных и 1153 платных места. Стоимость обучения составляет от 60 тысяч рублей в год. Примечательно, что при поступлении можно подавать документы о зачислении одновременно на 7 направлений. Это удобно для тех, кто еще не до конца определился с будущей профессией.

НГТУ им. Алексеева

Нижегородский политех реализует 34 направления подготовки бакалавриата, 7 направлений специалитета и 32 направления магистратуры. Для абитуриентов приготовлено более 1,5 тысяч бюджетных и выше 1,8 тысяч платных мест во всех институтах вуза. Стоимость обучения здесь составляет от 48,7 тысяч рублей в год.

НГПУ им. К. Минина

Мининский университет предлагает 6 факультетов и свыше 50 программ для обучения. Для абитуриентов открыто 1185 бюджетных мест, 229 мест для «целевиков» и 1441 внебюджетных мест. Чтобы поступить на платное отделение по предмету нужно набрать не менее 39 баллов, на бюджетное отделение – от 50 баллов. Стоимость обучения на платном отделении составляет от 50,1 тысяч рублей в год.

Важно, что с 15 июня по 21 июля НГПУ работает в дистанционном формате. Так, сессия, защита дипломов и даже выпускной будут проходить в онлайн-режиме, а большинство сотрудников работают удаленно.

ПИМУ

Медицинский университет предлагает обучение по пяти направлениям: лечебное, педиатрическое, медико-профилактическое, стоматологическое и фармацевтическое. Срок обучения в зависимости от выбранного факультета составляет от 5 до 6 лет. В наличии 470 бюджетных мест и 710 платных (без учета платных мест для студентов из дальнего зарубежья). Стоимость обучения составляет от 155 тысяч рублей в год.

ННГАСУ

Поступающим предложен широкий спектр специальностей для обучения. Одновременно можно подать документы на 10 различных направлений. ВУЗ предлагает 710 бюджетных и 2170 платных мест. Стоимость обучения составляет от 45 тысяч рублей в год.

НИУ ВШЭ

Абитуриентам доступно 429 бесплатных и 390 платных мест. Стоимость обучения по таким направлениям, как филология и лингвистика составляет 170тысяч рублей в год, дизайну можно обучиться за 360 тысяч рублей в год.

НГСХА

Здесь условия несколько сложнее, чем в ННГАСУ или НГЛУ, так как документы для участия в конкурсе можно одновременно подать лишь на четыре программы бакалавриата и специалитета. Академия предлагает 1191 бесплатное и 535 платных мест для поступающих. Стоимость обучения для первокурсников составляет от 39 тысяч рублей в год и от 29,9 тысяч рублей, если говорить о магистратуре.

РАНХиГС

Президентская академия в этом году предлагает поступающим 179 бюджетных и 1240 платных мест. По ряду предметов для поступления нужно набрать минимум 33 балла (касается и платных и бюджетных отделений). Стоимость обучения составляет от 150 тысяч рублей в год (инноватика, прикладная информатика).

ВГУВТ

Этот вуз последний в нашем списке, но не последний по популярности у выпускников школ города и области. В этом году по очной форме обучения доступно 530 бюджетных и 585 платных мест. По очно-заочной форме нет бюджетных, но есть 85 платных мест. И, наконец, по заочной форме обучения доступно 135 бюджетных мест и 170 платных. Стоимость обучения здесь составляет не менее 50 тысяч рублей в год.

Отметим, что для абитуриентов действуют различные скидки и специальные программы. Учиться можно даже в кредит. Что касается подачи документов, то сейчас это можно сделать в электронной форме. Также некоторые вузы предусмотрели возможность проведения Дня открытых дверей удаленно, чтобы сократить риск распространения коронавируса. Более подробно об антиковидных мерах можно прочитать на сайте выбранного учебного заведения.

Напомним, что три нижегородских учебных заведения вошли в топ-100 лучших вузов России.