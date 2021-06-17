Концерт «Руки вверх!» в Нижнем Новгороде 26 июня отменен из-за коронавирусных ограничений

Концерт переносится уже второй год подряд. Фото: Евгения ГУСЕВА

Концерт популярной группы «Руки вверх!», который должен состояться в Нижнем Новгороде 26 июня, отменен из-за новой волны коронавирусных ограничений. Об этом сообщили участники коллектива в своем Instagram.

«В Нижегородской области ограничивается доступ на массовые мероприятия. Соответствующие изменения в «Указ о введении режима повышенной готовности» внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Изменения вступают в силу с 18 июня 2021 года. Нижний Новгород – переносим концерт на 2022 год», - говорится в сообщении.

О своем решении коллектив сообщил в Инстаграме. Фото: Инстаграм

Стадионный тур Сергея Жукова и группы «Руки вверх!» должен был пройти еще в 2020 году, однако из-за начавшейся пандемии он был перенесен на 2021 год. И вот, казалось бы, все начало налаживаться, в конце весны заболеваемость пошла на спад – многие нижегородцы с нетерпением ждали концерта любимой группы, который должен был пройти на стадионе «Нижний Новгород» 26 июня 2021 года. Однако эпидемиологическая обстановка начала ухудшаться, и вчера в Нижегородской области ужесточили коронавирусные ограничения. Согласно новым правилам, доступ на массовые мероприятия стал возможен либо с актуальным отрицательным пцр-тестом на ковид, либо с сертификатом о прививке, либо с результатом теста на антитела. Как видно, из бесплатного в этом списке только прививка, потому что за анализы придется выложить 1000-1500 рублей, бесплатно их не делают. Такое положение вещей возмутило нижегородцев – особенно тех, кто приобрел билеты в 2020 году.

«Я больше года ждала этого концерта – мне теперь еще и 1500 надо выложить, чтобы на него попасть?!» - справедливо возмущаются одни.

«Даже если я сейчас побегу делать прививку – вторую дозу все равно не успею сделать. И как быть? Билеты на руках», - замечают другие.

Конечно, о том, что события будут разворачиваться таким образом, не знал никто – ни губернатор, ни организаторы концерта, ни простые нижегородцы. За последние сутки, когда судьба концерта в Нижнем Новгороде находилась в подвешенном состоянии, жители региона начали массово продавать билеты, поскольку сами на стадион попасть бы не смогли. Однако теперь, когда концерт перенесли на 2022 год, в этом нет нужды: все купленные билеты будут действительны.

«В билете главное – штрих-код, всем удобно просто перенести базу проданных ранее. Поэтому билеты действительны будут», - пояснили в Kassir.ru.

Однако многие уже не хотят ждать еще год (а вдруг очередная волна?), а интересуются, как сдать билеты на концерт «Руки вверх!». Пока такой информации нет.

«По дате и возможности возврата мы еще не получили от организатора писем», - подчеркнули Kassir.ru.