Коронавирусные ограничения в Нижнем Новгороде 16 июня 2021 года: масочный режим и возвращение дистанционки.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Нижегородской области возвращаются коронавирусные ограничения. Только за последние сутки в регионе было зафиксировано 192 новых случая заражения. Рассказываем, какие коронавирусные ограничения ввели в Нижнем Новгороде 16 июня 2021 года.

Во-первых, новые ограничения коснутся нижегородских работодателей. Они должны будут перевести на «удаленку» всех, кого можно перевести. По оценке властей, на дистанционный режим работы должны будут перейти не менее 30% всех работников.

- Работодатели должны обеспечить на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевод на дистанционный режим всех сотрудников, не задействованных в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, - говорится в указе.

Во-вторых, в регионе должен быть усилен контроль за соблюдением масочного режима. Прежде всего, речь идет об общественном транспорте, магазинах и торговых точках.

И, в-третьих, будет ограничен доступ на массовые мероприятия. Теперь туда смогут попасть только те нижегородцы, которые сделали прививку или могут предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до мероприятия. Также можно предоставить результаты теста на наличие антител.

- Соответствующие подтверждения будут необходимы при посещении кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, спортивных мероприятий, - отметил Глеб Никитин. - Эти требования касаются также мероприятий на свежем воздухе. Важно максимально исключить возможность распространения вируса в ходе таких событий.