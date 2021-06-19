Нижегородцы не смогут пожениться без прививки от коронавируса или ПЦР-тестов. ФОТО: Глеб Савин

Последнюю неделю в Нижегородской области заметно наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. 18 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь на массовые мероприятия в регионе желающие смогут попасть только при наличии специальных медицинских справок.

Позже коронавирусные ограничения коснулись и нижегородских кинотеатров, кинозалы которых можно попасть, только имея необходимые медицинские справки или qr-кода с ЕПГУ. Однако, и этих мер оказалось недостаточно, Нижегородская область изо дня в день занимает 4-ое место по еженедельной заболеваемости коронавирусом.

По информации, опубликованной на официальном сайте регионального управления ЗАГС, жители Нижегородской области теперь не смогут узаконить свои отношения без прививки от COVID-19 или специальной справки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области.

Новые ограничения одновременного присутствия вводятся в нижегородских ЗАГСах. Помимо того, что все присутствующие должны находится в масках, их общее число не должно превышать 20 человек. Кроме того, в залах проведения церемонии должен находиться один человек на 4 квадратных метра площади помещения.

Однако, на открытых площадках могут присутствовать не более 50 посетителей: с расчетом 1 человек на 10 квадратных метров.

Кроме того, согласно нововведениям, все посетители торжественной регистрации должны предоставить оригинал (qr-код с ЕПГУ) одного из следующих документов:

· сертификат профилактической прививки от COVID-19;

· отрицательный результата ПЦР-тестирования на COVID-19 (действителен три дня)

· результат исследования на наличие антител к COVID-19 (действителен 60 дней)

· «универсальный документа посетителя мероприятий» (находится в разработке); для детей младше 18 лет нужен экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (действителен три дня).

Напомним, что нижегородские кинотеатры предпочли закрыться. Представители кинотеатров Нижнего Новгорода обратились к губернатору Глебу Никитину с просьбой временно закрыть и приостановить их работу из-за новых коронавирусных ограничений.