Фестиваль уличного искусства «Место» проводится в Нижнем Новгороде в четвертый раз. Фото: Александр Воложанин

С 20 по 23 августа 2020 года в Нижнем Новгороде, при поддержке «Центра 800», пройдет фестиваль уличного искусства «Место». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Фестиваль «Место» проводится в городе уже в четвертый раз и пользуется среди жителей и гостей города огромной популярностью, тем самым позволяя развиваться нижегородскому уличному искусству. В рамках фестиваля «Место» организаторы устроили экскурсии и квесты по стрит-арт маршрутам, а также создали интерактивную карту, показывающую полный список локаций не только этого года, но и прошлых лет. Кроме того, некоторые участники фестиваля привезли свои арт-объекты для выставки в «Галерее 9Б».

В этом году над стрит-артами в Верхних Печерах, Канавинском и Московском районах работает 17 художников из разных уголков России. А уже в следующем году фестиваль «Место» будет проводиться в ещё больших масштабах, так как войдет в событийную программу подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

- Особенно радует, что с нижегородским стрит-артом знакомится профессиональное сообщество. Художники и кураторы со всей России приезжают к нам в город второй год подряд на главную российскую премию в области современного искусства - «Инновация», – рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Вся актуальная информация о программе фестиваля предоставлена в официальной группе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.