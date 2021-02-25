Сестры Аверины взяли 4 золота на этапе Гран-при Москва-2021 по художественной гимнастике

В соревнованиях приняли участие спортсменки из 20 стран. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

С 19 по 21 февраля в московском Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошел этап Гран-при по художественной гимнастике. Нижегородские спортсменки, близняшки Дина и Арина Аверины, принесли 4 золотые медали в копилку сборной. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

К слову, в новом сезоне это первый рейтинговый международный турнир, в нём приняли участие гимнастки из 20 стран.

Первое место в личном многоборье и в упражнениях с мячом и лентой взяла Дина Аверина. Она также взяла серебро в упражнении с обручем и бронзу в упражнении с булавами.

Арина Аверина удостоилась первого места в упражнениях с обручем, а второго — в личном многоборье и в упражнениях с мячом и с булавами.

Таким образом, российская сборная взяла на соревнованиях четыре золотые медали, четыре серебряные и одну бронзовую.

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