«В отражении стекол увидели мужчину»: Стали известны подробности загадочного ДТП под Нижним Новгородом, в котором разбилась молодая девушка

Теперь родственники погибшей нижегородки пытаются отыскать очевидцев трагедии. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области не утихают споры вокруг страшной аварии в Тонкинском районе – там погибла 26-летняя девушка, разбившись на автомобиле Пежо. Вот только с каждым днем в этой истории становится все больше вопросов.

- Мы созвонились с Леной примерно в 8:37 6 июня, - рассказал «Комсомолке» друг погибшей девушки Алексей. – Она сказала, что как раз отъезжает от дома своих родителей. Однако прошло два часа, а она так и не позвонила. Тогда я принялся звонить сам – без толку. Я звонил каждые 15 минут, но телефон молчал.

Сообщение о том, что абонент снова появился в сети, пришло только в пять часов вечера. Молодой человек тут же принялся перезванивать Елене, но ответил ему мужской голос.

Сам автомобиль Пежо превратился в искореженную груду металла. Фото: СОЦСЕТИ

- Елена погибла в аварии, не справилась с управлением, - отчеканил сотрудник полиции.

Сам автомобиль Пежо превратился в искореженную груду металла. Выжить в этих обстоятельствах у девушки не было ни малейшего шанса.

- У Лены страшные травмы: пробито основание черепа, слева возле виска вмятина 3-4 сантиметра вглубь, - рассказывает Алексей. – Она погибла на месте. Подушки безопасности сработали только из руля и из водительского сидения.

Казалось бы, обычная авария. Вот только приехав за личными вещами девушки, родители заметили некоторые странности.

- У нее в телефоне сохранились две фотографии, сделанные за несколько минут до гибели, - рассказывает Алексей. – И на них автомобиль уже после аварии – без крыла. А при смене фильтров и вовсе обнаружили в стекле отражение мужчины и автомобиля. Мы сообщили об этом следователю, но пока никакой реакции не последовало. Более того, сам автомобиль стоит под открытым небом возле полицейского участка, под дождем. И никаких следственных действий не проводится.

В отражении родственники увидели силуэт мужчины. Фото: Предоставлено

Возмущенные знакомые девушки уже начали собственное расследование и сейчас разыскивают очевидцев той страшной аварии.

- Лена была самым светлым человеком на свете, - признается Алексей. – У нее никогда не было врагов. Она была очень энергичной и всегда старалась всем помочь. Поэтому нам очень трудно смириться с ее гибелью. Просто так мы это дело не оставим.

После аварии автомобиль превратился в груду металла.

КСТАТИ

Если вы стали свидетелем этой аварии, произошедшей на 18-м километре трассы Тонкино-Шахунья в период с 10:00 до 12:00 6 июня, просьба откликнуться по телефону 89049024700(все мессенджеры) круглосуточно. Анонимность и вознаграждение родственники гарантируют.

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