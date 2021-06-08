«За несколько минут до смерти сделала фото»: загадочный снимок обнаружили в телефоне погибшей в ДТП нижегородки

Близкие погибшей девочки сомневаются, что это был несчастный случай. Фото: СОЦСЕТИ

Близкие пытаются разобраться в причинах автомобильной аварии, которая унесла жизнь молодой девушки в Нижегородской области. Запись соответствующего содержания появилась в сообществе Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ| в соцсетях.

По данным регионального ГИБДД, авария произошла 6 июня в 12:06 на 18-м километре автодороги Тонкино – Шахунья. 26-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля «Пежо», не справилась с управлением, и ее транспортное средство опрокинулось в кювет. В результате водитель получила ранения, несовместимые с жизнью.

ДТП произошло на дороге Тонкино - Шахунья. Фото: ОГИБДД МО МВД России "Уренский"

Изначально авария выглядела как несчастный случай, но последняя фотография в телефоне погибшей заставила ее окружение усомниться в этом. За несколько минут до гибели девушка сделала снимок своего «Пежо» без переднего левого крыла. То есть до падения в кювет могло произойти еще и столкновение с автомобилем.

То самое фото из телефона девушки. Фото: Нижний Новгород | БЕЗ ЦЕНЗУРЫ |

«Перед аварией сделала фото машины без крыла, хотя оно должно было быть, возможно, что-то случилось, и она пыталась от кого-то уехать. Может, кто мимо проезжал, может, на регистраторах у кого-то засветилась, помогите найти виновников», - цитирует близких погибшей сообщество.

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