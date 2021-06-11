Испытания проходили в несколько этапов Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Очередная группа арзамасских приборостроителей сдала нормы ГТО.

11 заводчан из шести подразделений АО «АПЗ» тестировались в четырех возрастных ступенях. Испытания проходили в несколько этапов. Из обязательных дисциплин – бег на дистанции 30 м, 2000 м/3000 м, подтягивание/отжимание, наклоны из положения стоя. На выбор – метание, прыжок с места, стрельба, плавание, поднятие туловища из положения лежа (пресс).

По итогам приборостроители сдали нормы ГТО на семь золотых значков, два серебряных и два бронзовых.

Организацию заводчан для участия во Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «ГТО» ведет профсоюзная организация АПЗ. Сейчас формируется следующая группа. Желающие могут записаться у профоргов или по телефону 8-910-145-43-73 (Артём Горелов).

Мнения

Татьяна Сафронова, начальник техбюро цеха №68:

– Я сдавала нормы ГТО в возрастной категории 60-69 лет. В прошлом году хотела, но помешала пандемия. Довольна, что в этом все получилось. Сдавала нормативы с молодежью, царила дружеская атмосфера. Теперь жду свой золотой значок.

Артём Мартынов, заместитель начальника цеха №68:

– Первый значок получил в 2018 году. Теперь по возрасту пересдал нормативы. В этот раз было легче, я в хорошей физической форме, регулярно бегаю. Самой сложной оказалась стрельба, так как не было практики. Значок ГТО – неплохая мотивация для занятий спортом. Кстати, при получении значка профсоюз возмещает затраты на занятия в ФОКе.

Цифра: С 2017 по 2021 годы заводчане получили 65 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых значков ГТО.