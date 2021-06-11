Четверо арзамасских приборостроителей стали дипломантами ХХ Всероссийской молодежной научно-технической конференции «Будущее технической науки»

Четверо арзамасских приборостроителей (АО «АПЗ») стали дипломантами ХХ Всероссийской молодежной научно-технической конференции «Будущее технической науки». Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Четверо арзамасских приборостроителей (АО «АПЗ») стали дипломантами ХХ Всероссийской молодежной научно-технической конференции «Будущее технической науки», посвященной 800-летию Нижнего Новгорода. Она прошла 21 мая в НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Диплома 1 степени удостоены инженеры-электроники отдела главного конструктора по спецпродукции Мария Шарова и Василий Павлов за доклад на тему «Проведение исследований способов алгоритмического повышения точности инерциальных систем управления на базе динамически настраиваемого гироскопа».

– Наша победа – это результат коллективного труда. Моя роль в научной работе заключалась в разработке алгоритма и программного обеспечения, которые в настоящее время проходят апробацию на производстве, – отмечает Мария Шарова. – К тому же у нас было преимущество в виде запатентованного программного обеспечения, что удваивало наши шансы на победу.

– Мой вклад в научную работу заключался в сопровождении технической части. Я отвечал за подготовку рабочего места, откуда ведется съем данных с блоков, и в целом за проверку работоспособности программы, – дополняет Василий Павлов.

Дипломом 2 степени награжден инженер-технолог службы главного технолога Егор Кечин, магистрант 1 курса АПИ НГТУ. Его тема – «Исследование простых форм тел обтекания в вихревых расходомерах».

– Конференция «Будущее технической науки» проходит на всероссийском уровне. Участвовать в ней всегда престижно для молодых ученых. Диплом 2 степени служит для меня правильно заданным ориентиром в исследовании и развитии собственной разработки, – отметил Егор.

Диплом 3 степени получил инженер-технолог СГТ, тоже магистрант 1 курса АПИ НГТУ Николай Зубков за доклад «Линейка компенсационных микромеханических акселерометров».

– В настоящее время перспективность направления МЭМС актуальна, поэтому я выбрал её для будущей магистерской диссертации, – говорит Николай. – В основе проведенного мной исследования лежит компьютерное моделирование емкостного датчика угла, а также проработка конструктивных решений основных узлов датчика с целью создания линейки МЭМС-акселерометров диапазоном 1-100 g на базе уже существующей разработки АПЗ.

Всероссийская конференция «Будущее технической науки» проводится с целью содействия научно-исследовательской, инженерной и профессиональной деятельности студенческой молодежи, молодых ученых и специалистов, служит площадкой для обмена опытом в различных областях науки и техники.

Цифра: 250 очных и более 1100 онлайн-участников из 11 регионов России приняли участие в конференции.