Вадим Карпычев: «Я живу фехтованием»

Вадим Карпычев. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Сегодня Арзамас называют фехтовальной столицей. Здесь проходят престижные турниры, а арзамасскую школу фехтования ставят в пример. В этом заслуга и исполнительного директора Спортивной федерации фехтования Нижегородской области, директора спортклуба «Знамя» АО «АПЗ», тренера высшей категории мастера спорта России Вадима Карпычева.

10 лет назад он не мог и представить, что свяжет свою жизнь с Арзамасом, а его воспитанники будут блистать на престижных мировых турнирах.

Первая медаль

– Вадим Андреевич, как появилось фехтование в вашей жизни?

– Я родился в семье военного. Детство и школьные годы прошли в военном городке ракетного училища Нижнего Новгорода. Меня и старшего брата Ивана родители отдали в ближайший спортивный клуб, в секцию фехтования на саблях. Мне было только 6 лет, но мама уговорила тренера, чтобы я занимался вместе с братом.

Сначала мне не нравилось. Старшим ребятам дали сабли в руки, а мне нет, было обидно. Я говорил, что больше не пойду в спортзал, но спустя год решил, что пока оружие в руки не возьму, секцию не брошу. И вот уже почти 33 года живу фехтованием.

– А помните свои первые соревнования, первую медаль?

– Это был 1990 год, мне 9 лет. Я участвовал в показательных соревнованиях среди новичков. Выступали около 50 саблистов. Нужно было красиво сделать приветствие, показать передвижение в стойке и элемент защиты по заданию жюри. Я занял 2 место, брат – третье, а золото завоевал Николай Хозин, сегодня он тренер спортивной школы олимпийского резерва и мой коллега. С тех пор мы идем с ним одной спортивной дорогой.

Однажды раздался звонок...

– А как выбрали профессию?

– Хотел стать военным, но сложилось по-другому. Тренер Виктор Константинович Никитин предложил пойти в спортивный институт. Я поступил в Нижегородский государственный педагогический университет на педагога по физкультуре, но тренироваться продолжал.

– Как в дальнейшем сложилась ваша спортивная карьера?

– В 90-е годы кризис ударил не только по экономике страны, но и по спортсменам. Из-за отсутствия финансирования ни одного международного выезда у меня не состоялось. Было очень обидно, даже хотел уйти из спорта, но тренер находил нужные слова и возвращал меня обратно.

В 2001 году начал работать в нижегородской школе фехтования, потом преподавателем в Нижегородском университете имени Лобачевского на кафедре спорта, читал лекции по настольному теннису и спортивной метрологии.

А в 2012 году раздался звонок: меня пригласили на встречу с генеральным директором АПЗ. Тогда Олег Вениаминович Лавричев и предложил приехать в Арзамас, чтобы развивать фехтование. Это было неожиданностью, но долго раздумывать не стал, согласился. И мы с семьей переехали в Арзамас. Жилье и автомобиль получили по программе поддержки молодых специалистов.

С саблей – в школы

– С чего начали в Арзамасе?

– Я посетил ФОК, посмотрел, как работают другие тренеры. Понял, что надо брать все в свои руки и доказать, что приехал с серьезными намерениями.

Сам набирал первых ребят. С саблей в руке посещал школы, ходил по классам и рассказывал о фехтовании. За два года собрался костяк из 40 человек, многие занимаются по сей день.

Говорят, что первый набор – «золотой». Так и получилось. Кирилл Тюлюков, Антон Георгиевский, Артем Султанов, Сережа Кочешков, Алёна Лисина, Лера Усанова, Катя Крайнова – сегодня они прославляют арзамасскую школу фехтования и завоевывают награды на престижных турнирах.

В 2012 году начались первые тренировки, а с 2014-го мы стали ездить на соревнования. Через три года появился первый призер первенства России – Антон Сазанов. В 2016-м мои воспитанники завоевали золотые медали Спартакиады России среди спортивных школ, которая проходила в Смоленске. Так все узнали об Арзамасе и начали относиться к нам как к достойным соперникам.

Начиная с 2013 года в Арзамасе прошло 16 крупных турниров в различных возрастных категориях, это весьма внушительный опыт. Со времени образования секции и по сегодняшний день Арзамасский приборостроительный завод оказывает огромную поддержку СК «Знамя».

Кирилл и его история

– Как попал к вам Кирилл Тюлюков?

– Я познакомился с мамой Кирилла и предложил ей привезти сына на тренировку.

Первое время смотрел на его физические данные. Парень отличался от других своими скоростными способностями. Когда Кирилл атаковал, он выстреливал как молния. Это было для меня открытием. С каждым разом он подтверждал свое мастерство, привозил награды с различных турниров. Стало ясно, что это спортсмен с большим будущим.

За небольшие 9 лет работы такой высокий результат: Кирилл – чемпион мира среди юниоров, многократный призер первенств Европы, победитель и призер первенств России. Четыре года подряд он входит в состав сборной страны в различных возрастных группах. Надеемся, что попадет во взрослую национальную сборную.

К новым вершинам

– На вас колоссальная нагрузка: вы тренер, директор спортклуба и совсем недавно стали депутатом гордумы. Как удается все совмещать?

– Я привык работать так, чтобы любое доверенное мне дело было выполнено на 100%. Самые большие эмоции получаю от тренерской деятельности. Хочу передать своим воспитанникам все, чему меня научили мои наставники.

Коллектив СК «Знамя» небольшой – 25 сотрудников. Но с уверенностью могу сказать, что все они бесконечно преданы своему делу. Как руководитель стараюсь создавать условия для комфортной работы подчиненных. Многие говорят, что обстановка у нас, как в семье, и это радует.

Депутатство для меня – новая сфера деятельности. Одна из задач – воспитание здорового поколения. Важную роль в этом вопросе играет развитие в городе инфраструктуры. Чтобы в каждом дворе была спортивная площадка, городок, стадион, как в нашем детстве. Сейчас мы с коллегами делаем все, чтобы в Арзамасе появился специализированный спортивный центр.

– Фехтование занимает большую часть времени. Что еще главное в вашей жизни?

– Признаюсь, со спортсменами я провожу больше времени, чем с родными. Поэтому каждую свободную минуту стараюсь посвятить семье.