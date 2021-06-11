Представители компании «Газпром трансгаз Краснодар» посетили АПЗ

Гости посетили механические и гальванический цеха, складской модуль централизованной складской службы Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина посетили представители компании «Газпром трансгаз Краснодар». Делегация приехала с целью обмена опытом в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» занимается транспортированием газа, развитием системы газоснабжения, строительством и ремонтом объектов магистрального трубопровода на территории Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области.

– Сейчас у нас в компании идет активная работа в направлении производственной безопасности в части системы управления охраны труда, – рассказал Александр Щербаков, начальник отдела охраны труда ООО «Газпром трансгаз Краснодар». – У предприятий разный вид деятельности, но они похожи по численному составу и условиям труда. Мы узнали, что АПЗ занял второе место в смотре-конкурсе по охране труда среди предприятий России в сфере авиапромышленности за 2018 год, направили письмо и получили приглашение на завод.

Гости посетили механические и гальванический цеха, складской модуль централизованной складской службы. Отметили высокий уровень культуры производства – порядок на рабочих местах, удобную спецодежду у сотрудников, чистоту в цехах.

– Особенно нас впечатлила автоматизированная система учета контроля обучения работников по охране труда и проведения медосмотров. Наше предприятие двигается в этом направлении. После визита в Арзамас будет легче составить техническое задание для программистов, так как мы видели воочию, как реализована программа у вас, – отметили гости.

Делегация из Краснодара также отметила хорошее финансирование мероприятий, направленных на улучшение условий труда, проводимые масштабные строительные работы.

– Выражаем благодарность руководству и сотрудникам завода за возможность обмена опытом. За два дня получили массу новой и полезной информации. Мы обратились в пять компаний, занявших призовые места в смотре-конкурсе, откликнулись лишь с Арзамасского приборостроительного завода, – сказали члены делегации в завершение встречи.

Комментарий

Максим Плохов, начальник бюро службы охраны труда АПЗ:

– Приятно, что коллеги из Краснодара обратили внимание на успехи завода в сфере охраны труда. Сейчас наше предприятие занимает высокую позицию на городском, региональном и всероссийском уровнях.

Мы обсудили показатели производственного травматизма и профзаболеваний, организацию системы охраны труда. Многие вещи в компании «Газпром» реализованы иным способом, было бы интересно изучить эту практику. Например, у них уже реализована программа управления профессиональными рисками, на АПЗ она в зачаточном состоянии.

Коллеги также поделились с нами опытом участия во всероссийском конкурсе специалистов по охране труда.