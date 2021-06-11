Команда АПЗ заняла второе место в спортивной части туристского слета рабочей молодежи Арзамасского района

Участники продемонстрировали навыки туристского быта, прошли тактико-техническую дистанцию, спортивный лабиринт Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Команда Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина «Приборы» заняла второе место в спортивной части традиционного туристского слета рабочей молодежи Арзамасского района, состоявшегося в селе Морозовка 3-4 июня.

Также участие в слете принимали команды молодежной палаты Арзамасского района, конно-спортивного клуба «Дуэт», ФОКа «Чемпион» под названием «Starперцы», сборная молодежи Арзамасского района «Солянка».

Участники продемонстрировали навыки туристского быта, прошли тактико-техническую дистанцию, спортивный лабиринт. В творческой части слета ребята представили «визитки» команд и показали знания в викторине, посвященной Году науки и технологий. Отдельным видом соревнований стал турнир по волейболу.

Команда заводчан, выступавшая на слете под флагом Профавиа, заняла в соревнованиях второе место. В составе «Приборов» были: Александр Шеронов (наладчик станков с ПУ цеха №64), Алина Шеронова (регулировщик РЭАиП цеха №42), Герман Алёшин (доводчик-притирщик цеха №53), Анастасия Кудрявцева (монтажник РЭАиП цеха №37), Андрей Тетерин (наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №53), Алексей Колганов (инженер-электроник цеха №49), Павел Юдин (наладчик цеха №53).

Победителем спортивной части слета стала команда молодежной палаты Арзамасского района.