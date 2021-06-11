В Сарове скончался пациент, привитый от коронавируса

Пациент скончался от коронавируса спустя четыре месяца после прививки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Саров Нижегородской области скончался пациент, привитый от коронавируса. Об этом сообщила главный санитарный врач города Ирина Игнатьева в эфире радио «Говорит Саров».

«У нас есть одна смерть у человека провакцинированного. Вакцину он получил в январе, а умер спустя четыре месяца», - рассказала Ирина Игнатьева.

По ее словам, этот человек вошел в тот небольшой процент людей, у которых антитела после вакцинации не вырабатываются. В Сарове на 11,5 тысячи привитых человек таких случаев всего пять.

«На любую вакцину бывает 1% людей, у которых иммунный ответ не образуется совсем, не идет выработка антител. Такие люди не имеют возможности защититься вакциной, и пока есть опасность заразиться, они могут защищаться только мерами профилактики», - пояснила специалист.

Также она уточнила, что у непривитых людей риск заболеть коронавирусом очень высок: при встрече с возбудителем 80% людей заболевают. А среди привитых людей этот показатель составляет всего 1%.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области циркулируют британский, индийский и южноафриканский штаммы COVID-19.