Станцию зарядки электротранспорта установили в нижегородском аэропорту «Стригино»

Подобные станции предназначены для зарядки общественного и частного электротранспорта. Фото: аэропорт Стригино

Работы по монтажу первой электрозарядной станции завершились в нижегородском аэропорту Стригино, сообщается на официальной странице аэропорта в соцсетях.

Подобные станции предназначены для зарядки общественного и частного электротранспорта. Всего в рамках проекта «Электротранспорт и зарядная инфраструктура» всего планируется установить 90 таких станций. Проект реализуется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также инвестиций компании Sitronics Group. За развитие электрозарядной инфраструктуры в проекте отвечает АО «КРЭТ», входящее в состав госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что наш город станет первым после Москвы, где электробусы станут общественным транспортом. Первый автобус, работающий на электричестве, будет ходить от железнодорожной платформы «Стригино» до станции метро «Парк Культуры» в Автозаводском районе.

Напомним, что до конца 2024 года власти намерены установить 200 станций для зарядки электромобилей нижегородцев.